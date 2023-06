Tko je glazbena senzacija iz Slovenije koja je osvojila Europu, a svoj prvi koncert u Hrvatskoj su rasprodali?

Samo pet i pol sati bilo je potrebno da trenutačno najpoznatiji slovenski rock sastav Joker Out rasproda svoj prvi zagrebački koncert, a ubrzo su rasprodali i drugi. Dečki su nakon ovogodišnjeg Eurosonga, gdje su pjesmom Carpe Diem predstavljali Sloveniju, postali prava senzacija. Nastupaju diljem Europe, a zbog njih se uči i slovenski. U Ljubljani je ova simpatična petorka ugostila našu Dijanu Kardum, kojoj su za In magazin ispričali sve o bendu, popularnosti i obožavateljicama.

Ovi zarazni stihovi osvojili su cijelu Europu. Iako su u finalu Eurosonga zauzeli 21. mjesto, slovenski bend Joker Out postao je prava senzacija.



''Pošto smo svi stvarno veliki fanovi, čak smo svi fanovi 2004. od Ruslane, tako da nam je to neka zajednička stvar i pratili smo Euroviziju kao neki praznik i uvijek nas je intrigiralo kako bi to bilo stajati na toj bini. Nikad nismo znali koja je ta godina prava, ali ove godine kad smo potvrdili suradnju s Elvisom Costellom koji je iz Liverpoola, malo nam se činilo da nam svemir šalje neke poruke'', ispričao je Bojan.



''Svi izvođači bili su super, nije bio kompetitivni osjećaj, sa svima smo se sprijateljili i nadamo se da ćemo se opet naći negdje sa svima svirati'', kaže Kris.

Upravo im je to otvorilo nova vrata. Posljednjih nekoliko dana su u Dublinu, gdje pune klubove nastupajući s irskim eurovizijskim predstavnicima.



''Mi najviše uživamo na bini, što više koncerata to nam je cilj. Jako je i čudno i lijepo vidjeti sad koliko ljudi reagiraju na pjesme na slovenskom jeziku, ne razumiju ništa, možda u Hrvatskoj još i nešto ali svugdje ostalo nemaju pojma o čemu govorimo i svi uče tekstove, prevode, ljudi nam šalju da uče slovenski'', kaže Bojan.

Tako je bilo i u Zagrebu, gdje su prije nekoliko dana nastupali kao predgrupa Buč Casidiju. A tijekom nastupa, pjevač benda Bojan ostao je bez dijela odjeće.



''To su mediji malo okrenuli. Ja sam imao košulju koja je sva bila požderana od moljca po rukavima i to sam vidio tek prije koncerta, tako da smo se odlučili da malo pocepamo rukave, ali kad smo vidjeli da izgleda dobro s pola pocjepanim rukavima mislili smo da napravimo foru s toga i onda sam pocepao rukave i bacio ih curama. U Zagrebu je bilo baš onako magično, mislim da smo se složili da se dugo nismo tako osjećali na bini i to se pokazalo i onda poslije Šalate se odmah počeo neki pregovori za Tvornicu'', kaže Bojan.

Prvi koncert u Tvornici, koji je na rasporedu 11. studenog, rasprodan je za samo pet i pol sat. Pa je ubrzo dodan i novi datum - 10. studenog. Iz Zagreba su dečki donijeli i suvenire - donje rublje koje su im obožavateljice bacale na pozornicu.

Bojan, Kris, Jure, Nace i Jan zajedno sviraju već sedam godina. Osvojili su dvije nagrade Zlata piščal, svojevrsni slovenski Grammy, a dobitnici su i nagrade za najbolji stil.



''Bend je počeo u 2016. Napravili smo ga iz dva benda. U jednom smo svirali ja i Jan, a u jednom je svirao Bojan. Došao je on na jedan koncert kod nas na kojem je čuo kako sviramo gitaru i rekao je htio bih da imamo ovake gitariste u svom bendu i onda je osavio svoje gitariste i uzeo nas'', ispričao je Kris.



''Ja sam došao na njihov prvi koncert sa bendom i zvučali su dosta bolje nego što smo mi zvučali. Pošto mi smo već sa bendom mađu mladima u Ljubljani imali onako neki momentum i Jan mi je rekao u šali prije koncerta, ako ikada trebaš gitaristu zovi me, tako da sam ga zvao idući dan'', rekao je Bojan.

Iako je glazba njihov prvi izbor, dečki imaju rezervni plan.



''Akademiki, svi smo napravili neku školu. Bojan je sociolog, ja sam kemijski inženjer, Jan bude matematičar, Jure je študirao film. Nace je jedini koji nije napravio škole jer je profesionalni muzičar'', zaključili su.

Bend istodobno radi na svojem prvom albumu na engleskom jeziku, koji bi trebao biti objavljen ove godine, a na koncertu u Zagrebu predstavit će i nove pjesme.

