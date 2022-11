Tko je Fran Vasilić s Krka kojeg na TikToku prati više od 4 milijuna ljudi, a čije se pjesme slušaju u cijelom svijetu?

Glavni akter naše iduće priče ima 4 milijuna pratitelja na TikToku, više od 100 000 pratitelja na Instagramu, a njegove pjesme su pri vrhu top ljestvica u Americi i Maleziji. Fran Vasilić pravi je primjer da glazba zaista ne poznaje granice. Ako još niste čuli za njega, ne propustite prilog Julije Bačić Barać za In magazin.

Ovo je Fran Vasilić, mladi glazbenik s Krka koji je za vrijeme pademije počeo objavljivati pjesme, a one se danas, zahvaljujući snazi interneta, slušaju u cijelom svijetu.

''Nekako se samo slučajno to sve desilo tako da sam definitivno bio jako iznenađen ali definitivno pozitivno iznenađen. Unutar već par mjeseci su se krenule vrtjeti tu neke broje koje su bile skroz nerealne'', priča Fran.

A njegove brojke su nevjerojatne. Fran ima 4 i pol milijuna pratitelja na TikToku, 100 000 na Instagramu i više od 100 000 pretplatnika na Youtubeu.

''Imam najviše iz Amerike onda nakon Amerike su Filipini, Malezija i ta jugoistoična Azija, onda nakon toga Europa, Njemačka, Engleska i tako dalje'', priča.

Svojim pjesmama osvojio je publiku posvuda, a sve je krenulo kad je počeo objavljivati pjesme online.

''Kad sam izdao Retrovizor odliučio sam ga promovirati na internetu i vidio sam tokom lockdowna jako puno isto sličnih artista koji su svoje projekte promovirali i dobivali jako puno pažnje za njih pa sam odlučio napraviti istu stvar. Danas možeš doslovno reći što želiš otpjevati što želiš staviti to na internet i ako valja dobit ćeš neku pažnju'', kaže.

Pozornost je privukao toliko da su njegove pjesme završile na mnogim inozemnim top ljestvicama.

''U Maleziji mi je album završio na top 100 ljestvici njihovoj alternativnih albuma u 2020. Puno više ljudi za mene zna vani nego u Hrvatskoj, mislim da je to stvar s tik tokom i društvenim mrežama di objaviš video i onda tko ga vidi ga vidi tko ne ne ali to mi je definitivno plus jer planiram u idućoj godini puno putovati'', kaže.

Njegov otac gradonačelnik je Krka i, osim Frana, nitko u obitelji ne bavi se glazbom, a sve što je dosad objavio, snimio je u svojem domu. To je katkad pravi izazov.

''Nekad bi se čuo pas u pozadini koji laje, pa moj nono koji kiše najglasnije na svijetu, ali mislim da uvijek kad se muzika radi od doma da je to neizbježno. Nekad ti zvukovi i ostanu jer ako je već ono stoti put da nešto snimamo samo kažem ok, može'', kaže.

Nema djevojku, studirao je politologiju u Nizozemskoj, a glazbeni uzori su mu stariji kolege.

''Tereza mi je zanimljiva i sviđa mi se glazba koju stvara a i mislim da je ona jedan od boljih primjera hrvatskih umjetnika koji su se i vani probili ona je u Francuskoj imala vrlo značajnu karijeru. Zanimljivi su mi još Oliver Mandić i Jinxi

U siječnju kreće na turneju po Europi. Publika u Parizu, Londonu, Beču i drugim gradovima imat će priliku uživo čuti glazbu koja iz njegova kućnog studija odlazi u svijet.

IN Magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Lijepa supruga Frane Lasića podijelila dio slavljeničke atmosfere iz njihova doma, vidi se da je pazila na baš svaki detalj

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Šuput objavila video u kojem se Bloom i Nenad igraju u luksuznom stanu, pažnju ukrali detalji prostranog dnevnog boravka