Tihomir Krklec komentirao Marka Kolaka i progovorio o planovima poslije ispadanja iz MasterChefa!

U posljednjoj epizodi MasterChefa najpoznatiju kuhinju u Hrvatskoj napustio je Tihomir Krklec. Iako mu molekularna gastronomija nije bila strana, bolji od njega bio je kralj stres testa Marko Kolak koji se, pak, s ovom vrstom kulinarstva prvi put susreo.

U posljednjoj epizodi MasterChefa najpoznatiju kuhinju u Hrvatskoj napustio je Tihomir Krklec. Iako mu molekularna gastronomija nije bila strana, bolji od njega bio je kralj stres testa Marko Kolak koji se, pak, s ovom vrstom kulinarstva prvi put susreo.

''Tihomir nakon ispadanja iz MasterChefa! Nemam pojma kaj ću dalje, izgubljen sam!'', izjavio je Tihomir.

U posljednjem stres testu našli su se Tihomir i Marko, kojem je ovo bio već sedmi eliminacijski izazov, a morali su replicirati jelo chefa Filipa Horvata na temu molekularne kuhinje. Iako je Tihomir u tome imao više iskustva od Marka, kralj stres testa je u njemu slavio i sedmi put, a i članovi žirija su priznali da ih je Tihomirovo ispadanje iznenadilo.

''U svakom slučaju mi možemo reći da smo te vidjeli ako ne u finalu, bar u polufinalu'', izjavio je Stjepan Vukadin.

''Možda je moja neka opuštenost malo kumovala svemu, ali ja mislim da je Marko tu dosta bitniji. Svi imamo jako male šanse kad je on s nama u stres testu tako da eto, desilo se. Vjerujem da se u sljedećem stres testu nalazi on i opet nekoga izbacuje najvjerojatnije'', kaže Tihomir.

Tihomir je priznao da mu je na početku showa cilj bio ući među najboljih deset natjecatelja, tako da je s plasmanom u top sedam iznimno zadovoljan.

''Svi ovi komentari kroz cjelokupni MasterChef su za mene bili nevjerojatni jer nisam znao da toliko dobro kuham. Ne znam, zato sam i zbunjen jer sam ušao u show onako ''OK, idem kuhati'' i kad sam shvatio da je to sve dobro i da ima nekog smisla još sam zbunjeniji jer kaj sad dalje? Dal da idem crtati, kuhati, dal da sve to zajedno radim? Ne znam, vidjet ćemo'', govori Tihomir.

MasterChef će, osim po znanju koje je prikupio, pamtiti i po novim prijateljima i zabavi.

''Ja se uvijek volim glupirati tako da je uvijek bilo sa strane tih nekih mojih gluposti koje nisu sad baš tu za kameru, ali bilo je. Mi koji smo tamo bili znamo da je bilo puno smijeha, pa ona scena sa frizurom kad sam se pojavio na galeriji, to je samo jedan mali postotak svega koliko je tamo bilo zezancije'', priča Tihomir.

Otkrio nam je i tko su njegovi favoriti za pobjedu.

''To su Maja Š., Matea, Lora, Leo. To su ljudi s kojima sam se jako puno družio i pričao o hrani, radio s njima u gastroduelima, uživali smo zajedno kuhati i za mene su to favoriti, ljudi koji znaju jako dobro kuhati i koje čeka jako velika budućnost u kuhinji tako da neka netko od njih pobijedi, neka najbolji pobijedi. Bilo je zabavno, bit će zabavno i dalje, vjerujem u kandidate koji su ostali. Sigurno ste puno naučili, i dalje ćete puno naučiti i eto, idemo do finala, idemo vidjetitko pobjeđuje'', zaključio je Tihomir.

IN Magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Saša Matić zbog Vatrenih odgodio koncert u Splitu: "Dao Bog da Hrvatska osvoji finale pa da proslavimo kako spada"

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Naša glumica i bivši suprug iznenadili prisnim ponašanjem u javnosti, znači li to da su ljubavi dali drugu šansu?