Mnogi ga znaju po suradnji s Thompsonom, evo u kakvim su odnosima danas: ''Bez obzira na sve...''

Splitski glazbenik Tiho Orlić uskoro se vraća na glazbenu scenu s novom pjesmom i videospotom ''Strast''. Mnogi ga pamte kao suradnika Marka Perkovića Thompsona, s kojim je na pozornici dijelio i ''dobro i zlo''. Više ne surađuju, a sada je za IN Magazin otkrio u kakvim su danas odnosima. Detalje zna naš Davor Garić.

Prijatelji i kolege iznenadili su Tihu Orlića tortom točno u ponoć i zaželjeli mu sve najbolje. Teško biste povjerovali da je napunio 48.



''To su trikovi! Hahaha... Ja uvijek kažem da je čovjek super ako s deset metara izgledaš dobro, to je u redu! To je to'', kaže.



Slavio je i na velikoj pozornici na Hrvatskoj noći u Frankfurtu. Ondje je snimao kadrove za svoj novi videospot za pjesmu ''Strast''. Što je strast ovom umjetniku s notama, nije teško pogoditi.



''Definitivno glazba! Ako ćemo pričati o strasti u tom kontekstu, to je glazba. ne znam što bih drugo... OK, volim sport, imam široki spektar zanimacija. Općenito, opće kulture stvari, ali ako moram reći, to je ipak glazba, glazba i sport, moram reći čak i sport'', objasnio je.



Kao i svaki glazbenik, najviše voli izaći pred svoju publiku.



''To je ta strast! Ja sam ponikao iz rock'n'roll kulture ako to možemo danas tako nazivati, danas je sve to izmiješano, žanrovi praktički ne postoje. Postoji ta neka tvoja unutarnja glazbena energija, rekao bih, koju svatko manifestira na svoj način'', objasnio je.



Tiho je autor i instrumentalist brojnih hitova Marka Perkovića Thompsona. U karijeri su zajedno prošli sito i rešeto, a u kakvim su odnosima danas?



''Odličnim! Mi smo uvijek dobri. Posjećujem ga, i njegovu obitelj, neraskidiva jedna veza. Mi smo sredinom devedesetih zajedno od kad smo prodavali 5 karata do 60 tisuća karata, od 0 do 100, što se kaže. Bez obzira što više nisam u bendu i ne surađujemo na glazbenoj razini, ali se družimo, prijatelji smo'', govori.



Sretan je i zbog Thomsponova povratka na glazbenu scenu nakon pauze zbog zdravstvenih problema sina Ante Mihaela.



''Njemu nije lako bilo definitivno. Znam da je bio i nagovor drugih, on je skroman čovjek i prioriteti su mu obitelj, ali meni je osobno drago da je napravio taj koncert i da će bit sad u Dubrovniku još jedan i čestitke na tome, super je i na novoj pjesmi, nema zime. ne može pogriješiti, jednostavno je talentiran, ima svoj pravac, ima svoju poruku, to je to'', objasnio je.



Tiho radi na novom materijalu. Dok stvara glazbu, ne podilazi publici, samo slijedi svoj unutarnji glas.



''Možeš sad napravit 10 puta ''Daleko je'', deset puta ''Stari se'', napunit sve dvorane, ja to znam da se to može tako, ali ja ne želim to tako raditi. Kroz svoj glazbeni put sam dokazao da sam malo širi u glazbenom smislu i nikad nisam to htio zapostavit. Uvijek sam to htio njegovati, radio sam i filmsku glazbu, radio sam i orkestracije na Markovim albumima, pjesme od 7, 8, 9 minuta što je danas gotovo pa nemoguće'', objasnio je.



A tko je Tiho Orlić privatno?



''Ono što vidite to i dobijete. Što vidite sad što sam ispred vas, manje više, OK, sad pazimo na izraze...hahaha... Volim se družiti s ljudima koje poznajem duže vremena, uži krug ljudi, ali s druge strane komunikacija mi je opis posla. Radim kao producent sa velikim brojem ljudi'', govori.



Novi videospot Strast izlazi uskoro.

