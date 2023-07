Lidija Bačić ima poruku za Josipu Lisac: ''Ne bojim se njezine reakcije, ako će čuti, voljela bih da prokomentira''

Ništa kontra Splita – naziv je večeri kojom se slavio jubilej Nenada Vilovića na Splitskom festivalu. 17 pjesama od njih više od 500 koliko ih je kroz svoju karijeru ovaj glazbenik napravio, pronašlo je put do pozornice na Prokurativama. Zbog čega se Tereza Kesovija oprašta od nastupa na festivalima, je li ikada bilo ljubomore između Deana i Dine Dvornika, te kako se Lidija Bačić snašla izvodeći pjesmu Josipe Lisac – otkriva naš Hrvoje Krolo za In magazin.

Hitovi koji u obilježili hrvatsku glazbenu scenu odzvanjali su Prokurativama u sklopu jubileja Nenada Vilovića u večeri Ništa kontra Splita. A upravo pjesmu istoimenog naziva koju je pjevao Dino Dvornik, splitskoj publici je predstavio njegov brat Dean.

''Teško je to pitanje s obzirom da je to Dino, ali mislim da bi rekao da bi bilo ok'', otkrio je Dean.

Je li bilo ljubomore između njih dvoje?

''Ne, ne, mi smo uvijek jedan drugoga podržavali. Bili smo jedan drugome kritičari, kad smo moli pomoći smo pomagali jedan drugome. Ma kakvi ljubomora, kako možeš bit ljubomoran na brata, ja to nikad nisam moga shvatiti. Ima toga ali ja to ne mogu razumjeti'', rekao je Dean.



Dean se iz Amerike, gdje živi i radi, vratio tri dana prije nastupa, a iza pozornice bodrili su ga supruga i sin, za kojeg kaže, da mu je najveći kritičar.



''Mali me i snima. On mi je najveća potpora. Kaže nemoj piti hladno, izbaci taj led. On je isto muzičar, svira u glazbenoj već ima koncerte, mali je strašno talentiran'', ispričao je Dean.



Potporu u svakom trenutku imao je i pjevač Igor Cukrov čija je supruga budno pratila svaki njegov pokret. Pjevač je otpjevao čak 4 pjesme, a imao je i maleni šalabahter na dlanu.

''Napisa sam skoro ''Falile se kaštelanke'', a ustvari je šalili se jednog dana'', kaže.

Kako je u bračnom životu?

''15 godina smo zajedno, u braku 4 i pol godine tako da ništa se nije promijenilo'', rekao je Cukrov.

Kako je maleni?

''Mali je zmaj, kao da ima 7 ruku i 8 nogu. Uspjeli smo se maknuti na nekoliko sati od njega ali već ujutro od 6 ide – tata amo na plažu'', priča Igor.

Najveće ovacije dobila je Ana Sasso koja je sve iznenadila povratkom na pozornicu s pjesmom koju je napisao Nenad ''Oli bilo, oli crno'' koju je izvela davne 1986. godine.



''To je bio jedan povratak u prošlost imala sam leptiriće kao prva ljubav. Inače smo ja i on radili na mom albumu imali smo gotovi materijal za ploču koja stjecajem okolnosti nije ugledala svjetlo dana, ali sam ja nastupala na području cijele bivše Jugoslavije'', ispričala je.

Najveća podrška je tu?

''Da, da naravno uvijek. Odlično, odlično bolje nego na probama kaže'', rekla je Ana pritom misleći na svog supruga Hrvoja Tomadovića.



Ana Opačak otpjevala je veliki hit Meri Cetinić ''Treća suza'', a dodatni sjaj u očima nastupu na Splitskom festivalu, doprinjelo je i to što je pjevačica u blaženom stanju.



''Ne znam je li sjajim od reflektora ili ljeta ali se dobro osjećam, kažu ako se čovjek iznutra dobro osjeća onda tako i isijava vani'', rekla je Ana.



''Nismo mi bez cilja'' legendarna pjesma Josipe Lisac ovoga puta je dobila novo ruho u izvedbi Lidije Bačić. A pjevačica otkriva da bi rado čula Josipin komentar na nastup.



''Ne bojim se reakcije. Ja mislim da sam to super izvela. Radujem se ako će čuti pa neka prokomentira i bit će mi drago da čujem komentar'', rekla je Lidija.



A pljesak i ovacije bile su dovoljan pokazatelj koliko publika voli pjesme Nenada Vilovića i time potvrdili kako je ova večer bila prava glazbena bajka.



