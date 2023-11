Tajne luksuzno uređenih rezidencija: Arhitekt Ante Vrban otvorio vrata svojih nagrađivanih vila!

Arhitekt Ante Vrban otvorio nam je vrata svoje luksuzne kuće tik uz more u blizini Šibenika koja je gotovo nevidljiva. Pokazao nam je i svoju drugu rezidenciju u tom gradu u kojoj je prije njega živio talijanski namjesnik za vrijeme venecijanske vladavine tim dijelom naše obale. Tajne svojih luksuzno uređenih kuća Vrban je otkrio našem Davoru Gariću za In magazin.

Davor Garić posjetio je u Šibeniku jednu od rezidencija Ante Vrbana. Što mu je najdraže u ovom stanu?

''Zapravo priča! Kad sam bio skroz mali, klinac, mi smo svako ljeto provodili u Šibeniku, kod bake i dide, i onda bi ti ja gledao ovaj balkon i dosađivao didi - tko tu živi, tko tu živi', izludio sam ga totalno i kako život ima svoje puteve, bio sam negdje vani i nazvala me prijateljica Franka koja živi na zadnjem katu i kaže - prodaje se onaj stan koji ti cijeli život gledaš, i ja sam njega kupio bez da sam ga vidio', ispriča je Ante.

''Kad sam ga očistio, kad sam ga otvorio, zapravo sam ga vidio ovakvog, došao sam do nekih slojeva, tih historijskih i do parketa originalnih, u principu ono što nism mogao restaurirati, sam naručio replike. Kad je Venecija vladala Šibenikom, onda je tu živio njihov namjesnik, od tud i ovi murano vitraji i sve'', ispričao je Ante.

Osjeća li se sad i on kao neka važna osoba?



''Ja se osječam kao klinac gradilišta, ali je ovo nekako tribute mom djedu koji je isto bio arhitekt i tom nekom dijelu mog života koji me i dan danas definira. Nisam nikad prespavao u njemu'', kaže Ante.



''Ovaj stan je zapravo rasturio. Njega su snimili na internetu i dobio je Haritage nagradu za najljepši stan povijesni u Europi i dobio je za najljepšu rezidenciju u Europi'', ispričao je Ante.

Posjetili su i njegovu nagrađivanu oazu u Jadriji.



''Kućica je mala unutra, ona ima 70 kvadrata, ima dvorišta 500 kvadrata. U principu kad dođem ili sam ja sam ili s nekim, ali ona nije napravljena da bi bila obiteljska kuća, ona je baš nekako moj punjač'', objasnio je Ante.

Ima li ova kuća neko posebno ime?

''Strana struka je zove Cameleon jer nestaje u reflleksiji'', otkrio je.



Posebnu je pozornost posvetio ovoj gigantskoj terasi.

''Htio sam nekako preskočiti pogled iz razine kuće, a i more stvarno, to je neminovna stvar, plime su nam puno veće i kad sam ja bio klinac na ovom istom mjestu i danas, ogromna je razlika, tako da je plan u budućnosti, kako se to doghađa, možda s gliserom uletiti...

Ja sam užasno zahvalan na ovome tu. Velika je stvar imati mjesto koje je samo tvoje i ne mislim samo na to moje kao vlasnika, nego komad mene tu stalno živi'', zaključio je.



Hoće li se ovdje skrasiti kad ode u penziju?

''Nemam pojma, tko zna gdje ću se skrasiti, ja mislim da neću ići u penziju...'', rekao je na kraju razgovora.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.