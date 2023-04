Škoro otkrio za koju je njegovu pjesmu kriv Ivica Kostelić: ''Ovo prvi put sad kažem, toliko truda, odricanja...''

Za koju je pjesmu Miroslava Škoru inspirirao Ivica Kostelić, kome je stih s "očenašima" bio sporan u pjesmi "Otvor ženo kapiju", ali i koliko je njegova politička karijera utjecala na onu glazbenu, Škoro je otkrio Juliji Bačić Barać za In magazin u novom izdanju rubrike "Tajne iz refrena". Otvoreno je progovorio i koja je sličnost nekih glazbenika sa saborskim zastupnicima.

Razgovor o hitovima Miroslava Škore s njim se svakako morao započeti s pjesmom ''Ne dirajte mi ravnicu''. Kako je nastala ta pjesma?

''Napisao sam ju '89.godine u dahu stvarno jednom, ona je došla u Hrvatsku pod nazivom "Ja ću se vratiti" i stjecajem okolnosti je postala ''Ne dirajte mi ravnicu'' i prvog kolovoza ju je Željko Barba pustio prvi put u programu Radio Osijeka'', prisjetio se Miroslav Škoro te dodao.

''Onda je krenulo to tako da je pjesmu počela živjeti u radijskom eteru. Tamo je Vlad Smiljanić stavio tu pjesmu, ali nije znao kako se zove pa ju je poslušao i dao joj naziv ''Ne dirajte mi ravnicu'' i napravio jako dobro jer puno je bolji naziv nego ''Ja ću se vratiti'', priča Miroslav.

Jako je snažan taj motiv majke u toj pjesmi?

''To je istina, ja sam odgajan u jednoj vrlo tradicionalnoj obitelji koja je imala snažnu figuru majke koja je bila meni sidro'', priznao je Škoro.

''Tamo gdje je dom'', isto je jedna lijepa pjesma.

''To sam napisao kad sam vidio kako je Ivica Kostelić pao na koljena kad je osvojio neki naslov i kad je pao na koljena to mi je bilo strašno emotivno'', otkrio je Škoro.

Rekli bismo da je Ivica Kostelić kriv za tu pjesmu?

''Pa evo sad prvi put to velim, da je. To je toliko truda, rada, odricanja, ponosa u njemu da eto, napisao sam mu pjesmu'', otkrio je Škoro.

Za mnogo Škorinih pjesama ljudi ne znaju da je on autor ili misle da su narodne, tradicionalne kao što je ''Garavušo garava'', ''Otvor ženo kpiju'', ''Kad mi padne šešir na čelo''...

''Zato postoji ova emisija i ja mislim da Nova TV nije mogla napraviti ništa bolje. Narodna pjesma kao narod ju je napisao, je narod se skupio u nekom objektu i onda ajde ti Milka ovo napiši, pa netko viče crne oči, a netko drugi - dobro videe. To je Alka dobro rekla, nema tu ni hvala ni ništa, oni jednostavno briju i još kad ja na koncertu zapjevam neku pjesmu koju sam dao nekom drugom, pa mi kažu e pjevaš moju pjesmu'', priča Škoro.

Nedavno je Miroslav izjavio da njegova karijera polako ide kraju?

''Ja ću krepati na pozornici to nije sporno, ali ako imam 60, sad ću imati 61 godinu, je li moja karijera na početku? Ma na sredini. Pa dobro'', rekao je.

Tko je Mata iz pjesme ''Mata''.

''Moj djed se tako zvao i moj sin se tako zove. Jednom zgodom mi je jedan Vukovarac ispričao svoju priču i tu veliku žal prema konjima koje su mu odveli i to me jako zaintrirgiralo. S druge strane 1945. godine su mog djeda i njegovog brata odveli u nepoznatom smjeru, djed se vratio, moj stric nije, on je proglašen nestalim'', ispričao je Škoro.

''Da sam imao šaku dukata'', isto jedna pjesma koja će sigurno ostati, koja je njezina priča?

''Ćiro Gašparavc me zamolio da mu napišem pjesmu o majci i tako je natsala ta pjesma'', otkrio je Škoro.

Koliko je vaš politička karijera utjecala na glazbenu?

''Malo je to kontaminiralo, ali ne jako. Prejake su to pjesme da bi utjecalo na njih, ima ljudi koji su takvi kakvi jesu pa oni to doživljaju tako navijački i prodali su im par fora, ali to će se sve zaboraviti'', govori Škoro.

Ima li više podmetanja u glazbenim ili političkim krugovima?

''Svaki posao ima kontaminiranu zonu'', smatra Škoro.

''Otvor ženo kapiju'', što je Škoru inspiriralo za tu pjesmu, je li to bio neki kasni povratak doma?

''Ta pjesma ima jednu začkoljicu koja je malo provakativna "mani se očenaša", ja znam par svećenika koji su mene ozbiljno doživjeli hm, mani se očenaša, vidi ti Škoru kao glumi katolika. Nisam mislio da se mani očenaša kao molitve nego nemoj brojati ljubavi, otvori kapiju evo nas'', objasnio je Škoro.

Oko kojeg Škorinog stiha je bilo najviše spora?

''Bio sam zamoljen na jednom nastupu za jednu političku stranku za jednog političara da ne izvodim pjesmu ''Sude mi''. Znate što sam prvo izveo? ''Sude mi'', zaključio je Škoro.

Cijeli razgovor pogledajte u prilogu In magazina!

