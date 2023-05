Kako su nastali najveći hitovi grupe Dalmatino? Saznajte sve o duetu s Oliverom i velikom hitu ''Dajem ti rič''!

Pjevača grupe Dalmatino Ivu Jagnjića, Oliver Dragojević je nagovorio da se primi mikrofona. Kako je došlo do dueta s Oliverom u pjesmi "Ditelina s četiri lista"? Koja pjesma je nastala kao rezultat neprospavanih noći s bebom u kući, ali i mnoge druge priče o pjesmama Dalmatina, otkrio je našoj Juliji Bačić Barać za In magazin u novom izdanju rubrike Tajne iz refrena.

''Ditelina s četiri lista'',pjesma koja je označila prekretnicu u karijeri Dalmatina, kako je ona nstala?

''Kad sam ju završio nisam ju doživio kao neku pjesmu koja bi mogla biti hit, mi smo tad imali prvi album gotov i naš izdavač je predložio da napravimo duet s nekim jakim izdvođačem, rekao je evo zovite Tedija na što je moj kolega Sunara rekao ma ne, zvat ćemo odmah u glavu, zvat ćemo Olivera. I on je za divno čudo pristao i prije nego što je čudo pjesmu. Mi smo njega vidjeli u pjesmi ''Cukar i sol''. Zadnje dvije pjesme koje nismo bili snimili su ''Cukar i sol'' i ''Ditelina'' i on je čuo ''Cukar i sol'' i rekao - aj da čujem tu drugu, i onda je rekao ne, ne ovu ću ja pjevati'', prisjetio se Ivo Jagnjić iz Dalmatina.

Ustvari je Oliver nagovorio Ivu da se primi mikrofona i da zapjeva?

''Ja se nisam vidio u toj priči, skupio sam 5, 6 pjesama i ja sam to htio njemu ponuditi da ih on otpjeva. I on je to vrlo, vrlo skoncentrirano poslušao, sluša, slušao, ja sam stajao pored kao Ivica Kičmanović i on je stajao pored i rekao neću ti uzeti niti jednu, ovo ti moraš otpjevati, ovo je tvoj personality, poslušaj me što ti govorim'', ispričao je Ivo.

A zašto je Ivo izbjegavao mikrofon?

''Nisam se vidio u tome, i dan danas se ne vidim, u svojoj familiji često kažem drage te pjesme i to je najveća čast za glazbenika'', kaže Ivo.

Ivo je svirao s braćom Dvornik, bio je u Tutti Fruttiju, kako je onda od svega toga nastala grupa Dalmatino?

''Moram reći da mi je čast što sam svirao s braćom Dvornik, Dino je bio poseban i Dejan je bio, ali Dino je bio poseban energetski. Bilo nas je 8 u bendu, ja sam imao 21 godinu i bio sam najstariji, možeš misliti koja je to bila strast i ljubav prema glazbi. Moram priznati da je Neno Ninčević potaknuo na razmišljanje i on me potaknuo kako bi to izgledao kad bi ja to sad napravio i Sunara koji me poticao da bi treba pjevati, a ja sam se toga užasno bojao i dan danas se bojim'', priznaje Ivo.

Koja se priča krije iza pjesme ''Cukar i sol''?

''Vidiš ona mi je doslovno ispala iz glave. U dvije noći sam ju napravio, nisam previše razmišljao, samo sam ju preselio iz svog srca na papir'', otkrio je.

''Dvi sestre blizanke'', jesu li one stvarno postojale?

''Mene su mnogi pitali što znači taj tekst, da ne razumiju, spominjemo dvije zvijezde, dvoje mladih ljudi, Dalmacija i Slavonija, to je nešto što se zove pjesnička sloboda, shvati je kako god hoćeš, ali ja mislim da emocija nije izostala'', kaže Ivo.

Emocija nije izostala ni u pjesmi ''Prosjak i sin''?

''DI smo god došli ima Imoćana, oni su jednostavno posebni, ti su ljudi posebno duhoviti, to je jedna poseban kraj'', govori Ivo.

U toj su pjesmi jako snažni motivi Dalmatinske zagore?

''Nastojim kad radim tekst da ti tekstovi donose neke slike, da kod slušatelja izazovu nekakav dojam vizualni'', kaže Ivo

Pjesma koja nije na prvu osvojila publiku toliko je ''Dajem ti rič''.

''Snimljena je 2003. godine i sve ove godine je mi sviramo i uvijek je reakcija ok, ali tamo negdje 2016., tu su pjesmu počeli svirati bendovi za svadbe. I jednostavno je eksplodirala, ničim izazvana'', kaže Ivo.

Koji je neki veliki životni događaj u Ivinom životu završio pjesmom?

''Lozje, rođenje mog prvog sina. Rodio se moj sin Dominik i po cijele noći je plakao, a kako sam ja noćni tip, a žena je uvik radila. Pa sam reka ajde ja ću dijete zabavljati do 4 ure, ionako sam budan. Kako je bio dosta nemiran, ja bi uzeo gitaru pa bi počeo svirati "vitar nosi lozje..." i on bi gledao i zaspao'', prisjetio se Ivo.

A je li bilo još takvih događaja koji su završili u pjesmi i cijeli razgovor pogledajte u prilogu In magazina.

