Svjetski je dan televizije, dan kada se diljem svijeta slavi moć ovog medija: ''Naš prozor u svijet!''

Svake godine, 21. studenog, na inicijativu Ujedinjenih naroda, slavi se moć televizije diljem svijeta. Svakoga dana putem malih ekrana ulazi u vaše domove, informira vas, zabavlja i vodi u drugi svijet. Naša poznata lica otkrila su nam što njih najviše privlači na televiziji, a sve je u prilogu In magazina ujedinila Matea Slogar.

Televizija plijeni pozornost i fascinira, a, najjednostavnije rečeno, ima moć. Na Svjetski dan ovog medija podsjećamo na to koliku značajnu ulogu ima u našim životima.

''S jedne strane odmor i nekakvo rasterećenje nakon cijelog dana, a onda i informacije koje dobivam o svijetu i o našoj državi'', govori glumica Mirna Mihelčić.



''Televizija mi je najbolja prijateljica. Ja i u spavaćoj sobi imam televiziju, zaspem uz televiziju tako da televizija mi je vrlo, vrlo bitna'', kaže Alka Vuica.

''Kod nas je televizija upaljena 24 sata dnevno, kak se veli telka gori.Telka je naš prozor u svijet, je, stvarno je'', zaključio je Jacques Houdek.



Prozor u svijet, televizija je stalno dostupna, u kući i u pokretu, na različitim ekranima. Svakodnevno prati kako kuca srce društva te sadržajem doprire do svojih gledatelja. A ono najvažnije - njihovo je povjerenje.

''Dnevnik Nove TV i IN magazin su nam omiljene emisije i zbog svog formata i zbog voditelja i taj cijeli modernistički pristup nam se jako sviđa'', kažu Zaprešić Boys.



''Moram svaki dan pogledati Dnevnik, Vijesti da vidim što se događa oko mene'', kaže Andrea Šušnjara.



Kao medij nenadmašne učinkovitosti, televizija privlači pozornost gledatelja na društvene probleme i događaje o kojima vrijedi izvještavati. Tu su i formati koji mogu popraviti baš svaki dan. Dio godišnje inicijative Ujedinjenih naroda je i poluminutni spot, koji se diljem svijeta emitira i u eteru i online, a u povodu 26. Svjetskog dana televizije, prikazuje ga i Nova TV. Naša poznata lica otkrila su nam što njih najviše privlači upravo na našoj televiziji.

''Zadnjih godinu dana moram priznat', na Novoj TV najviše sam gledao utakmice Lige Nacija koja je završila vrlo sretno za Hrvatsku gdje smo završili u final four'', kažu Zaprešić Boys.



Na Novoj TV mnogo i kuhamo, što posebno privlači zaljubljenike u kulinarstvo i naše glumce iz serije ''Kumovi''.

''IN magazin i kuhanje sa Sanjom Doležal ili Masterchef to su ta dva, znači kuhanje. Trenutačno smo na Masterchefu zaručnica i ja to, to nam je sad glavna atrakcija'', kaže Domagoj Ivanković.

''Masterchef, to mi je dobro. Učim malo kuhati, skupljam neke trikove, to mi je fora baš'', nadovezala se i Ana Uršula Najev.

''Gledam Kumove i Masterchef, jako mi je to zabavno'', kaže Mirna Mihelčić.



Kumovi su najgledanija serija godine, a zapeli su za oko i Tončiju Huljiću.

''Bez obzira što radim glazbu za većinu serija na Novoj TV sigurno postoje tri, četiri serije koje sam zaista onako baš pratio. ''Kumovi'' su ti koji su me vezali, ''Na granici'', ''Larin izbor'' i tako'', kaže.



Kvalitetne serije, izvrsni filmovi i dobra zabava na televiziji privlače pozornost gledatelja te drže ih prikovane uz male ekrane bilo kad i bilo gdje. Zato Neda Ukraden IN magazin ne propušta gdje god se nalazi.

''Kadgod mogu ulovim. Zavisi gdje sam, na kojem kontinentu, ali imam sve te aplikacije pa vas pratim. Sviđa mi se vaš format. Narod voli jednostavno, voli da vidi te neke svoje junake, idole, popularna lica u nekoj drugoj možda ulozi'', smatra Neda Ukraden.



Svake godine 21. studenog slavimo snagu ekrana koja se nikada neće izgubiti. Zato i vama i nama želimo sretan Svjetski dan televizije.

