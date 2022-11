Anđa Marić na jednom mjestu okupila je žene lavice koje za nju imaju samo riječi hvale: ''Ja neke stvari ne mogu zaboraviti''

Borba, inspiracija, pozitiva. Ovim riječima, ljudi koji je poznaju, najčešće opisuju Anđu Marić. No kako bi ona opisala sebe, otkrila je u knjizi ''Moja revolucija u 365 dana''. Na promociji su joj potporu pružile snažne žene koje su također imale iskustva slična njezinu. Jesu li žene jači spol ili im je ipak važna potpora partnera, istražila je Sanja Jurković za In magazin.

365 dana bilo je dovoljno za njezinu revoluciju. Anđa Marić odlučila je, kako kaže, živjeti i pojaviti se u svojem životu svakoga dana, bez obzira na to kako se osjećala.

''Ljudi me gledaju sa strane, neki sumnjaju, neki misle da sam luda, ali ja stvarno ne gledam tuđa mišljenja, ja radim stvari zato što mene vesele i najveća podrška mi je bila od žene u mom ogledalu'', govori Anđa Marić.

Žene koja je, osim inspiracije drugima, često bila i njihova potpora i vjetar u leđa.

''Nekako smo uvijek tu jedna za drugu, ja ne mogu neke stvari zaboraviti, kad je bio taj čuveni izbor za miss i kad su oduzimali moju krunu, ona je bila jedna od rijetkih cura koja je dala meni podršku, meni je tada kao nekome tko nije imao nikoga u Zagrebu, to jako puno značilo'', govori Lejla Filipović.

Čini se kako žena ženi, suprotno uvriježenom mišljenju, ipak nije vuk.

''Pa one su meni bile inspiracija i to je prirodno. Mi gledamo jedni druge i u sebi kažemo: aha, ako može on, mogu i ja'', kaže Anđa.

''To je pitanje ljubomore, naime teško je gledati sebe kako si negdje stao i nekoga s kim si rastao, a tko je otišao puno dalje od tebe. Međutim, tada se treba zapitati zašto je to tako, da li ja ipak griješim u nečemu?'', govori Tihana Harapin Zalepugin.

''Tu je stvar i karaktera i odgoja i tog nekog unutarnjeg zadovoljstva i mira, a s druge strane mislim da moramo raditi puno na sebi. Jednostavno kad ste vi sretni i zadovoljni sa sobom, i kad nema tih nekakvih nezadovoljstava, nema nemira i te gorčine prema drugim ljudima.'', govori Lejla Filipović.

A promocija Anđine knjige okupila je mahom jake žene koje su se i same borile sa svojim dijagnozama i životnim nedaćama.

TON Ankica Dobrić, glumica

''Isto sam imala jedan lijep i bezbrižan život, sve je išlo nekim svojim tijekom, usput su bili i stresovi s kojima sam ja mislila da se znam nositi, a onda se pojavila bolest, koja je stravična i strašna, a i to samo liječenje je još strašnije. Zapravo sam jako dugo bila sama sa sobom, iz sebe sam izvlačila svu snagu koju sam imala, i to mi je jako pomoglo'', priča Ankica Dobrić.

''Kontaktirala sam ju jer sam se dosta i sama prepoznala jer sam vodila svoju borbu sa svojom dijagnozom, i onda smo tako imali razne dodirne točke i pratimo se međusobno na ovom našem putu'', objasnila je Anđa.

''Jedna stvar u koju vjerujem i koju sam iskusila, mislim da nas neke naše borbe ustvari ojačaju. Mislim da kad čovjek dođe do nekog trenutka kad je spreman umrijeti, da se čovjek u tom trenutku ispočetka rodi'', zaključila je Josipa Pavičić.

I dok su ove žene hrabro koračale kroz život i uhvatile se u koštac sa svime što im je on donio, Tihanina se borba odvija ovih dana. Njezin suprug Saša nalazi se u induciranoj komi nakon moždanog udara, a Tihana svaki slobodan trenutak koristi kako bi bila uz njega.

''Ja u svom životu imam dva borca. Od jednog sam došla kod drugog, nikad ne znate šta vam život složi. Izdržavam. Imam jednog velikog borca u bolnici i nadamo se da će sve izaći onako kako treba. Meni je samo bitno da je on miran i da je spokojan i da se ne muči. A on je sad u toj fazi kad mislim da ga ništa ne boli'', zaključila je Tihana.

Iako su nam naši muškarci stijene i zaštitnici, često se baš za žene kaže da su jači spol.

''Mislim da ustvari jesmo malo jače, ajde, ne bi smjela, ali evo, nek' nam bude!'', kaže Ankica Dobrić.

''Apsolutno su jači, pametniji, snažniji, sve. Trebamo se međusobno nadopunjavati i podržavati jer muškarci bez žena ne mogu i obrnuto.

Meni je bila presudna, ja sam imala svoj put u borbi za zdravlje, koji sada, hvala Bogu, izlazi na dobro i bez mog muža uopće ne znam kako bi preživjela tu svakodnevicu.'', govore Valerija i Boris Đurđević.

''Da, svakako obostrana podrška je jako bitna u svemu što radimo. Veselim se njegovim uspjesima, rekla bih, više nego svojim, užasno sam ponosna. Mislim da je ta obostrana podrška jako bitna'', rekla je Lejla Filipović, bivša misica.

IN Magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.