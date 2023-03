Koja je ljepotica Denisu Dumančiću bila inspiracija za hit "Sanjao sam moju Ružicu'', a što veže Leteći odred i Psihomodo Pop?

Leteći odred hoda po Mjesecu. No samo u spotu nove pjesme s kojom će se predstaviti na jubilarnom 70. Zagrebačkom festivalu. Znate li što povezuje Leteći odred i Psihomodo Pop? Koja je ljepotica Denisu Dumančiću bila inspiracija za hit "Sanjao sam moju Ružicu? U opuštenom razgovoru s Anjom Benetom za In magazin poznati hitmejker otkrio je i zašto je njegovog klavijaturista zaštitar doslovno izbacio s pozornice.

"Hodajmo po mjesecu" - vesela je ljubavna pjesma s kojom Leteći odred šesti put slijeće na pozornicu Zagrebačkog festivala.

"Prije nego sto je uopće nastala pjesma pao mi je naslov na pamet ''Hodajmo po mjesecu'', zazvučalo mi je neobično i vrlo romantično. Kao gdje da te izvedem gdje još nisi bila, pa možda na mjesec'', ispričao je Denis Dumančić.

Možda nisu bili na Mjesecu, no zato je Leteći odred u više od tri desetljaća postojanja Lijepu našu obišao bezbroj puta. I to od Prevlake do Dunava, kako se i zove jedan od njihovih najvećih hitova. U ljubavnu pjesmu nastalu u ratnim devedesetim, Denis je uspio ugraditi vrlo snažnu poruku.

''U to vrijeme su i Prevlaka i Dunav bili okupirani, ja sam htio ispričati ljubavnu priču ali da ima tu neku poruku. Moraš biti blesav da ne razumiješ što sam time htio reći'', izjavio je Denis.

Velika uspješnica bila i pjesma "Kao ja ne kužim što ljubav je". No još veći hit bila je rekacija jednog zaštitara na koncertu.

"Imali smo foru da kad ide druga strofa - Kupio sam cipele i krenuo na plesanje, tu klavijaturist treba izaći pred mene i početi čagati nešto. Međutim, ne zna zaštitar, on je pomislio da se netko popeo od publike i uzeo ga i bacio dolje. On je mahao da mi kažemo da je on klavijaturist, a mi se pravili ludi'', ispričao je Denis.

Inspiraciju za "Sanjao sam moju Ružicu" Denis je pak pronašao u sadašnjoj supruzi koja je, dok su bili cura i dečko, živjela u Njemačkoj.

''Ti kao odeš raditi da bi zaradio, da bi nam bilo lijepo, ovo , ono, i na kraju ispadne ta priča da ne vrijede ni marke ni dolari jer šta će njoj to kad nemaš ljubavi kraj sebe i onda udala se moja Ružica. Nije stvarna priča, ali povod je bio u to vrijeme ta strašna zaljubljenost i ta razdvojenost'', otkrio je Denis.

Ljubavna vatra između Denisa i njegove Zorice gori već više od četvrt stoljeća. Njihova dvanaestogodišnja kći Dena već je debelo zagazila u pubertet.

"To je na jedan način super, vidi kako ti se dijete razvija, mijenja i sve ti je to u neku ruku bez obzira što zna biti naporno, lijepo da vidiš te promjene. Iznenadim se još uvijek, vidi je'', priča Denis.

Iznenadi se Denis i kad se sjeti koliko je prošlo otkad je osnovao svoj Leteći odred. Možda niste znali da se i iza imena grupe krije zanimljiva priča.

''Pošto je bilo ratno vrijeme i samo je Podravska magistrala radila i doći do Zagreba nije bilo jednostavno, a pošto smo često to morali ići, tražili dozvole u gradu, onda leteći odred, sjetila nas je pjesma Psihomodo popa Mi smo Leteći odred, fakat koliko smo išli, rekli smo si - mi smo Leteći odred'', ispričao je Denis.

Koncertni raspored Letećeg odreda dupkom je pun. Denis možda ne hoda po Mjesecu, kao u videospotu nove pjesme, no zato je ponovno spreman dotaknuti zvijezde.

