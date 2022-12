Što se događa iza kulisa popularnog Orašara? ''Desio se i pad i da smo zapeli jedan za drugog s kostimom...''

Otvorena je najčarobnija sezona u godini - Orašar ponovno caruje pozornicom zagrebačkog HNK. Ekipa In magazina posjetila je plesače na generalnoj probi, gdje se troše i posljednji atomi snage. Između skokova i pirueta otkrili su kakve se nezgode događaju dok plešu Orašara, tko je zaslužan za dodatnu energiju na sceni te u čemu vlasnici zavidne linije guštaju na adventu.

''Božić,balet, puno izvedbi i djetinjstvo'', izjavio je Balint Rauscher.



''Zajedništvo, obitelj, kuhanje hrane, kolača, božićni filmovi'', kaže Lucija Radić.



''Glazba koju svi znaju. Kao baletan mislim na sve predstave koje sam odradio i naravno Božić'', govori Simon Yoshida.

Asocijacije su to na, mogli bismo reći, kulturološki fenomen, u Hrvatskoj, zvan Orašar. I ove godine, redovi pred zagrebačkim Hrvatskim narodnim kazalištem znače samo jedno - počinje borba do posljednje karte za uživanje u čarobnom baletu. Pa je i ansambl doslovno i figurativno na prstima.

''Veće je uzbuđenje i veća su očekivanja tako da moramo raditi još bolje i više da opravdamo to što ljudi dolaze i što su ludi za Orašarom'', kaže Iva Vitić Gameiro.



''Prvi put vidim takve redove i da iznenađen sam da je kod vas to takva tradicija'', kaže Simon Yoshida.

Dok rijetki sretnici zadovoljno spremaju karte i čekaju dizanje crvenog zastora, plesači su oni koji liju znoj, kako bi svima priuštili najljepšu božićnu priču.

''Ima balerina loš dan, mi nismo roboti, isto smo normalna ljudska bića. Uvijek želimo da sve ide savršeno međutim nekad možemo probavati i probavati ali ne ide, pa je nekad bolje možda ostaviti taj dan, prespavati, odmoriti se i nastaviti dalje'', zaključila je Iva Vitić Gameiro.

No neke čak ni lomovi tri kosti ne zaustavljaju pa je tako Lucija nakon dugog oporavka ponovno u baletnim papučicama, bolja nego ikad.

''Pametnija sam i sve radim opreznije, ali dobila sam povratnu info od balet majstora da možda kad si tako smireniji, oprezniji, koraci izgledaju bolje'', kaže Lucija Radić.

A jednom kad uskoče u raskošne kostime…

''Onda sve to još ljepše izgleda i baš smo sve ko prave princeze'', kaže Iva.

I bajka može započeti…ili…

''Desio se i pad i da smo zapeli jedan za drugog s kostimom pa kako ćemo se sad izvući, ništa, idemo dalje, trgaj dok se ne otrgne... Tako da, zna se svega desiti, al to je živa predstava ne znamo nikad kako će ići'', otkriva Iva Vitić Gameiro.



''Kad plešem u Plesu cvijeća imamo mali problem, jer djevojkama pada cvijeće sa suknji pa moramo izbjegavati da ne stanemo na njega'', otkriva Balint Rauscher.

No sve je nešto lakše kad pozornicu dijelite sa supružnikom.

''Meni osobno je puno lakše zato što smo već navikli jedan na drugoga i nekako puno me bolje osjeća, već kad krenemo on zna di sam što sam, kako, stvarno je s mojim suprugom gušt plesati… Probe su uvijek kompliciranije jer je to osoba kojoj ti možeš sve reći tako da se neki put i posvađamo zašto tako, di me držiš ali kad izađemo na scenu je to uvijek drugačije'', govori Iva.

I dok s naizgled lakoćom skaču, odrađuju piruete i plešu na prstima, iznenadili biste se što je baletanima najteže..

''Trčanje i hodanje. Jer ne smijemo hodati normalno i svaki dan vježbamo skokove, piruete ali ne i hod i trčanje i zato je to za mene velik izazov'', objasnio je Simon Yoshida.

No ni blizu zadatku da otpjeva Golubove Ive Robića, u predstavi “Tri zime”.

''Bila mi je prva godina ovdje nisam znao jezik i redatelj me pitao što misliš o ovoj pjesmi, ja sam mislio da me pita kako mi se sviđa da bi me tjedan prije pitao jesi spreman? Probali smo se izvući da snimimo na playback, ali htio je da pjevamo uživo tako da smo imali tjedan dana da naučimo tekst a nisam ništa razumio'', ispričao je Simon.

I dok satima marljivo do posljednjeg detalja poliraju korake, pitamo se što je najveće gorivo ovih Spartanaca…

''Prvo dobar muž a onda….kako kome, kava sigurno jer radimo i ujutro na dan predstave, orašasti plodovi ili voće, naravno ne možeš bit prenatrpan tom hranom ali nije samo u hrani nego u energiji koju imamo međusobno, često se zna desiti da smo umorni ali uvijek je tu netko tko te digne'', otkriva Lucija Radić.

A nakon što vas provedu bajkovitim svijetom jednog od najizvođenijih baleta na svijetu, i oni se bacaju na uživanje u adventu.

''Ja uvijek sve isprobavam u gradu ili ako stignem kuhati, jer znam da svi misle da mi ne jedemo, naravno dio je do građe tijela ali na svu sreću ja smijem sve'', kaže Balint.

Pa možemo reći kako je službeno, s prvom izvedbom Orašara 29. studenog, božićna čarolija istinski zavladala Zagrebom.

