Što je danas luksuz i tko si ga može priuštiti? Zvijezde su nam otkrile svoje male grešne užitke!

Dijamanti, jahte, skupocjeni automobili ili mondena ljetovališta u našim glavama znače samo jedno – luksuz. No što mlađim generacijama danas predstavlja ta riječ, ulažu li u materijalno ili traže neku višu životnu vrijednost? S našim zvijezdama ekipa IN magazina pretresla je ormare i iskustva u potrazi za najluksuznijim stvarima koje su priuštili sebi ili svojim nasljednicima.

Nekada smo luksuzom smatrali posjedovati mobitel ili otputovati dovoljno daleko da moramo prijeći granicu vlastite zemlje. No neki novi klinci danas su miljama ispred toga. S obzirom na to da im je sve nadohvat ruke ili potez prsta po ekranu, potrošnja novih generacija rast će, predviđa se, tri puta brže nego kod starijih. Dapače, oni počinju kupovati luksuzne predmete od tri do pet godina ranije.



''Moja djeca su ta generacija, moje kćeri sada imaju 19 i 23 i, recimo, ja sam mlađoj kćeri za rođendan htjela kupiti prvu dizajnersku torbicu tipa Marc Jacobs - nije htjela. Tako da mi je jako teško odgovoriti na to pitanje, mislim da ćemo zapravo neki njihov ukus i što za njih zapravo znači luksuz saznati u idućih pet godina'', govori Morana Saračević.



''Oni su djeca interneta, oni su djeca YouTubea, djeca koja preko noći žele instant dobitak, manje se cijeni red, rad i disciplina i da čovjek stvarno radi da bi zaradio svoj novac. Oni misle da je sve darovano, da će se sve stvoriti odmah sutra i to je kod nas roditelja najteži zadatak, kako odgojiti kvalitetnog tinejdžera. Dok su mali, imate male brige, kad narastu, imate malo veće'', priča Ivana Delač.



''Mlade generacije jako utječu na redefiniciju luksuza jer se luksuz više ne želi doživljavati kroz sjaj 80-ih, 90-ih, nego žele pripadati, investirati u brendove koji odišu idejom inkluzivnosti, etičnosti, inovacije, visoke tehnologije. Oni brendovi koji su se na vrijeme odazvali takvim prohtjevima danas su draži mlađim generacijama'', kaže Martina Rafaeli.

Do 2030. čak 30 % luksuza konzumirat će mlađi od 30 godina, no on polako mijenja svoj značaj. Novi luksuz za jedne je prilika za investicijsku kupnju, za druge vrijeme opuštanja, dugo planirano putovanje, a za treće jednostavno znati gdje je i kako uzgojena hrana koju konzumiraju.



''Nekad mi je bilo 'daj mi onu pravu definiciju luksuza', želim sve vidjeti, svugdje biti, a danas ću radije biti kod kuće, pročitati knjigu, pogledati film. Potpuno se mijenja. Mislim, da me pitaš za deset godina, nadam se da neće biti odgovor da budem samo zaključana u kući, da me nitko ne zove, da budem bez mobitela. Možda bi mi najveći luksuz bio da budem bez društvenih mreža, trenutačno sam, uvjetno rečeno, ovisnik o njima'', priznala je Petra Kraljev.



''Luksuzom za sebe nikad ne smatram nešto što si ja ne mogu priuštiti, nego nešto svakodnevno pa malo više od svakodnevice. Dakle, to nije jahta, to nije avion, to nije stan s pet soba nepotrebnih, nego jednostavno nešto malo više od onoga što mi treba svaki dan'', govori Tihana Harapin Zalepugin.



''Naravno da je i luksuz u nekim godinama biti dotjeran i mršav jer da bi bio takav, moraš imati dovoljno vremena. Kad svi vidimo J. Lo, na koju svi padaju u nesvijest jer ima 53, a izgleda tako kako izgleda, ja mislim da se ona šest-sedam sati dnevno bavi sobom i svojim izgledom. Znači, ona mora imati dovoljno vremena da jede ta famozna četiri obroka u određenim razmacima, da kuhar to skuha, čak i da joj kuhar ne skuha, da neki nutricionist to predloži. Ti moraš imati vremena za to'', smatra Snježana Schillinger.



''Kad uđete u neke godine, jednostavno prestanete cijeniti materijalno, ne gledate više nikakve vrijednosti koje su označene određenim brojem. Danas je za mene luksuz biti sretan jer sreću treba pronaći u malim stvarima i unutar sebe, a najveći luksuz apsolutno svima je jedino zdravlje'', zaključila je Ivana Delač.

Ipak, ormari naših poznatih skrivaju pokoju luksuznu investiciju.



''Uuu, možda cipele krokodilske po mjeri koje su mi napravili u Ilici, zelene boje. Silno sam ih htio godinama i nakon prve plaće sam otišao i uzeo'', otkrio je Damir Begović.



''Jesi snimio? To je bilo sigurno jedno luksuzno ulaganje. Meni je trebalo nekoliko godina da to objasnim svom suprugu jer on kad me upoznao, ja sam već imala zavidan broj tih torbi, koje mi nisu pokrali, tako da je s vremenom naučio da je to ulaganje. Na primjer, moja prva torba Chanel koju sam kupila, jer se volim nagraditi kad nešto dobro odradim, kad zaradim nešto, onda se moraš nagraditi, inače čemu sve, koštala je 1200 eura, sad košta 9000'', priča Snježana.

Neke pak investicije čuvaju u formi neizbrisivih sjećanja.



''Naime, prošlo ljeto poželjela sam imati iskustvo malih mačića i dala sam pariti svoju macu i to mi je najljepše ljeto koje sam imala. Toliko smo svi uživali u njima da je to nevjerojatno. Naravno, to je koštalo određenu svotu novca, ali za mene je to iskustvo apsolutno bilo vrijedno'', otkrila je Morana Saračević.

Što će vrijediti u budućnosti i što ćemo percipirati luksuznim, odlučivat će…



''Uglavnom djeca celebrityja, poznatih osoba, već imaju svoju statusnu moć i upravo su oni fenomenalni formati za luksuz na neki način. Ono što će oni odjenuti, pokazati, nositi sigurno će biti rasprodano na tržištu'', objasnila je Martina Rafaeli.

S obzirom na to da listu najbogatije djece u ovom trenutku predvode princeza Charlotte, Blue Ivy Carter i Stormi Webster, klinci koji još nisu ni svjesni svoje moći, nadajmo se da će je iskoristiti kako bi podignuli vrijednost stvarima koje se ne mogu kupiti novcem.

