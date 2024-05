Možete li pogoditi u koga je izrastao mali Đuro iz popularnog filma "Imam dvije mame i dva tate" iz davne 1968.?

Kad je imao samo 12 godina, bio je prava filmska zvijezda. Davor Radolfi danas iza sebe ima četiri desetljeća dugu glazbenu karijeru, a upravo je dobio laskavu ponudu koja se teško odbija. O čemu je riječ, saznala je naša Anja Beneta za In magazin.

Kad je imao samo dvanaest godina, Davor Radolfi stao je uz glumačke velikane poput Fabijana Šovagovića i Relje Bašića. Još u petom osnovne bio je prava faca.



''Film je počeo igrati po kinima, i veli razrednica, idemo gledati film od Radolfija, tako da je bilo torba na rame i odgledao sam svoj film. Znaš ono, malo ti je, ali se praviš važan, što je za klinca u pubertetu ok, ali te curice gledaju, ali to te poslije prođe'', priča Radolfi.



Više od pola stoljeća nakon što je zaigrao na velikom platnu, Davor Radolfi ponovno bi mogao biti zvijezda filma.



"Dobio sam ponudu da se snimi dokumentarac, a to me malo... To je i dobro, ali čekaj dokumentarac, ja još mislim trajati, još mislim biti uz glazbu do kada dišem ... Ali, lijepo kopliment... ", priča Radolfi.



Radolfi će sljedeće godine obilježiti četdreset godina karijere. Glazbenik poznat po romantičnim melodijama u latino ritmu, nekoć je bio pravi rocker. Osim stila glazbe, u međuvremenu je promijenio i imidž.



"Imao sam kosu crnu ovako do ovdje, zulufe, malo sam vukao na Indijanca, ali smo svi pazili da budemo originali, pa bi ja dobio iz Kanade onu drvosječa varijantu košulju, pa onda trapez, to smo svi šivali, pa malo cvjetića...", priča Radolfi.



A onda je otkrio latino ritam.



"Latino ima istu emociju kao rock, ima istu energiju kao rock , možemo samo reći da su tekstovi malo drugačiji, više romantičniji...'', kaže.



Legendarni Nikica Kalođera među prvima je prepoznao velik glazbeni potencijal Ritma Locca. Ipak, Davor mu je priredio šok na promociji njihova prvog albuma u Lisinskom.



"Ja velim, barba Nikice, ja Vam ne znam pjevati na mikrofon, kako se to pjeva? Veli, pa RAdolfi kako to, malo mu je oko počelo raditi... ja velim nisam nikad na mikrofon pjevao, uvijek gitara uživo, i rekao mi je kad si tiši idi bliže, kad si glasnijii idi dalje ...", kaže.



Na prvom koncertu u životu možda se nije znao služiti mikrofonom, no zato ga je od njega kasnije bilo nemoguće odvojiti.

''Jedan bis vratim se, drugi bis vratim se, veli mendažer slušaj Radolfi, ljudi imaju do 12 sati, ugasit će svjetla, a taman sam planiorao još dvije pjesme, i tako smo pobjegi s bine, pozdravili se, a nismo završili ove zadnje dvije pjesme'', prisjetio se.



Vjernu publiku upravo je počastio novom pjesmom "Nauči me voljeti"

"Može se naučiti voljeti ako imas pravu osobu kraj sebe, a ako nemaš neće se desiti ljubav i neće se desiti neke lijepe stvari'', kaže.



Pravu osobu uz sebe Radolfi već ima četiri desetljeća, koliko je u sretnom braku sa suprugom Jasnom. Dida Davor vrijeme obožava provoditi i sa svojim unucima.



"Ema i Maks su mi centar svijeta ... Uživam u tome, a i smanjio sam broj koncerata. da imam vremena za njih, ionako mi je bio pobjegao život, klinkice su mi brzo odrasle, uvijek je bilo gdje je tata, a to više ne želim .", zaključio je.



Jer obitelj je za Davora najveće blago.

