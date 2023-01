Tihomir iz MasterChefa se oglasio o navodnoj romansi s Majom: "To je tak, priča se uvijek nekaj"

Iako je posljednja sezona Masterchefa završena, kandidati još uvijek privlače pozornost gdje god se pojave. Tako je bilo i u Trogiru. Zašto je član žirija Masterchefa Stjepan Vukadin okupio bivše natjecatelje, na koji način su zadivili publiku te kako komentiraju svoj zvjezdani status, zna Hrvoje Krolo.

Bivši Masterchef kandidati u Trogiru su dočekani kao najveće kulinarske zvijezde. Glavni krivac tomu je Stjepan Vukadin koji je i okupio sve u svojem restoranu. No nitko nije očekivao da će napraviti baš takvu pomutnju.



"Mislim da to nikad nitko nigdi nije napravio, ovdje bar kod nas na ovim prostorima, u nekih sat i pol vremena rasprodati tri večere i na to smo stali. Evo treća večer ide super i sve je po planu oni su zadovoljni i ja sam prezadovoljan", izjavio je Stjepan.



Zadovoljstvo i smijeh bili su prisutni od početka pa sve do završetka večere. Bivši kandidati priznaju da se ne osjećaju kao zvijezde, ali im je drago što su uspjeli na gledatelje ostaviti dobar dojam.



"Ja mislim da su nas ljudi zavoljeli jer svi smo nekako dobra ekipa i svatko je od nas dobra individua, da se svatko jako dobro predstavio i čini mi se da su to ljudi prepoznali. Također našu strast za kuhanjem", zaključila je bivša natjecateljica Masterchefa Lora Cepetić.



Nedavno su se pojavili napisi u medijima da ima strasti između dvoje bivših natjecatelja Maje i Tihomira.



"To je tak, priča se uvijek nekaj. Nismo čak samo mi bili na tapeti i Luka Marin i Lucija su bili. Generalno smo stvarno svi super prijatelji i dobro radimo. Razvijat ćemo i neke ideje i dalje u poslovnom smislu. Generalno jako dobro prijateljstvo. A sad haha, laže selo, lažu ljudi", našalio se Tihomir.



No ono što definitivno nije laž, jest da su svojim kulinarskim vještinama oduševili sve posjetitelje u Trogiru. Lori, Tihomiru, Maji pridružila se i Matea, kojoj poslovne ponude same dolaze, pa čak i od članova žirija Masterchefa.



"Stjepan i ja smo još u pregovorima oko posla, nismo se još dogovorili. Nadam se da ćemo se uspit dogovorit i da je moja budućnost ovde u kuhinji", izjavila je Matea Alduk.



Rapsodiju okusa bivši kandidati ponudili su Trogiranima i njihovim gostima. U opuštenoj atmosferi nizali su se slijedovi jela, a upravo tajni recept uspjeha, kažu natjecatelji, je međusobna sloga.



"Atmosfera je odlična, opuštajuća, nema stresa, nema odbrojavanja, tako da super smo ekipa i super klapamo. Ja sam pripremala rižoto od cikle sa kremom od skute i peršina i hrskava panceta", otkrila je pobjednica MasterChefa Maja Šabić.



Da Masterchef mijenja živote, dokaz su i ovi bivši natjecatelji koji su se nastavili i dalje razvijati u kulinarstvu, a ako se i vi želite prijaviti u popularni show, evo nekoliko savjeta.



"Samo vjerujte u sebe, vjerujte u ono što radite. Mi smo tu da vas usmjerimo i da vas naučimo razmišljat u kuharskom smislu. Vjera u sebe i rad, rad, rad i upornost. Nema druge", poručio je Stjepan Vukadin.



A Stjepan je obećao da, bude li potrebno, kandidati će se ponovno vratiti u Trogir i pokazati gostima barem maleni dio onoga što su naučili u Masterchefu.

Pogledaj i ovo čudni su putevi Gospodnji Član žirija Masterchefa Stjepan Vukadin otkrio sve o ljubavi prema kuhinji, ali i tome kako je umalo postao svećenik!

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Naš plesač otvoreno o bivšoj partnerici koja je supruga legendarnog splitskog košarkaša: "Ova od Rađe, znam da tako više voli...''

1/32 >> Pogledaji ovu galeriju +27 Zanimljivosti Tko su sestre izbornika Horvata? Jedna je bila u braku s Mamićem, a druga je udovica našeg proslavljenog rukometaša