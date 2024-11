Doris Dragović otkrila zašto je nitko ne zove pravim imenom: ''Čak ni u školi me nisu previše tako zvali''

Zadar je proteklog vikenda bio u znaku Doris Dragović, koja je koncertom od 2 i pol sata oduševila zadarsku publiku. Glazbena diva našem Gordanu Vasilju otkrila je ključ uspješnog i dugotrajnog braka te kako će u njezinoj obitelji izgledati blagdani. Priznala nam je i zašto je nitko ne zove pravim imenom.

Bezuvjetna ljubav između Zadra i Doris Dragović traje još od početaka njezine karijere, prije više od 40 godina. A na krilima publike svih generacija, omiljena glazbena diva je u prepunom Višnjiku priredila spektakl za pamćenje.

''Ja se ovdje osjećam kao doma, nemam neki osjećaj gostovanja, ne, ja sam došla kući, došla sam kod svog svita. Od davnih godina ta ljubav traje i svaki put je ono srce na dlanu, svaki put tuče.''

63-godišnja Splićanka je dva i pol sata nizala hit za hitom, a osim vrhunskim glasom i upečatljivim modnim kombinacijama, za koje je zaslužna Anamarija Asanović, Zadrane je bez daha ostavila i svojom nevjerojatnom energijom.

''Isključivo je do onoga gore, nije do mene. Ja nekako mi se čini da nemam mjere, kočnica mi je ostala doma na klaviru, tako da ja to nekako jurnem, sjurim se nizbrdo prema pravilima sile teže pa di završim, ali bez duha i duhovnosti ne bi bilo ni te obnove koja me vrati ponovo, da mogu sutra opet funkcionirati normalno.''

A samo nekoliko dana prije Višnjika, gdje joj se na pozornici pridružio i Dječji zbor HNK Zadar, imala je dosta problema s bolovima u leđima.

''Problemi su bili s kičmom, bolilo je, dobro je, sad ne boli ništa. To su valjda ove boljke ''nas mladih'', previše u sportu, dakle ide to, prijatelju dragi.''

Emotivan zadarski koncert, na kojem ju je publika dva puta vraćala na bis, nije propustio ni sjajno raspoložen suprug Mario Budimir, s kojim je popularna pjevačica već 34 godine u skladnom braku. A sačuvati brak u današnje vrijeme je jedan od najvećih uspjeha.

''Je, jer ako ti misliš i očekuješ da ptičice lete oko glave neograničeno i beskrajno, onda si odmah promašio priču. Ako ne prihvatiš da se nekome znoje noge i da ujutro treba oprati zube itd. i da je to zapravo normalan život, a ne film.''

A na radost mnogobrojnih obožavatelja, jedna od najvećih zvijezda na ovim prostorima kraju privodi svoj dugoočekivani album, koji joj radi Ivan Huljić.

''Međutim, kad su u pitanju dvoje vrlo zbunjenih i smantanih ljudi kao što smo Ivan Huljić i ja onda se trebamo nekako negdje sudariti u svemiru da e sad, odlučimo ide to van, ide na vinil. Naravno, bit će to brzo i veseli i mene i njega do neba, to što smo napravili, drukčije je, različito od uobičajenog, aha. Novo je, sve je novo, i ja sam nova kao što se vidi.''

Iako je svi znaju kao Doris Dragović, na svim njezinim dokumentima i danas stoji ime Dorotea Budimir, ali pravim imenom je, priznaje, nitko ne zove.

''Nitko, rijetko i to ako, onda u šali jer me netko zafrkava pa mi kaže Dorotea, pazi. Čak ni u školi me nisu previše tako zvali.''

A obitelj Budimir živi u najglazbenijoj zgradi u centru Splita. Naime, njezini prvi susjedi bili su Oliver Dragojević i Zdenko Runjić.

''To smo jedan drugome prenijeli i nekako nam se svima učinilo zgodno. Osobno, to je moj kvart. Ja sam rasla u tom kvartu, tu su mi živjeli roditelji, majka, tako da sam ja zapravo htjela negdje gdje ću biti jako blizu njoj, zato sam to izabrala.''

Doris ne krije koliku ulogu u njezinu životu igra vjera pa jedva čeka božićne blagdane u krugu obitelji.

''Važno je razmišljati o tim blagdanima, važno je promišljati što se događa, što mi to ove godine ponovo ponavljamo, kao i svake godine. Mi nismo ono zlatno-crveni Božić, mi nismo ti. Mi smo nekako duhovnost, rodio nam se Bog, rodila nam se nada i nekako u tom pravcu ide naše okretanje prema blagdanu.''

A prije toga je čeka još završetak velike turneje, 6. prosinca u riječkoj dvorani Zamet.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novaplus.hr.