Nutricionistica prve momčadi Hajduka otkriva drže li se igrači stroge prehrane tijekom blagdana?

Nogometaši ne smiju jesti sarmu ili gulaš, a kuhari im baš nikada ne mogu odoljeti. Barem tako većina misli. Naš Hari Kočić razgovarao je s poznatim kuharom te dvojicom prvotimaca Hajduka, koji su mu otkrili da to baš i nije tako.

Blagdani su pred vratima, a s njima za mnoge dolazi i vrijeme godine u kojem je najteže paziti na prehranu.



''Znaš kakva smo mi nacija! Petnaest dana, drži – ne daj, udri do kraja na najjače! To su takvi dani, to je ona moćna, teška spiza!'' kaže Ivan Pažanin.



A spizi je teško odoljeti pa Ivan priznaje kako i on mora pripaziti.



''Teško mi je, znaš… Ja cijeli život pazim na prehranu, zato što moram pazit. Imao sam problema s kilažom u mladosti. Tako da je uvijek tu u podsvijesti nešto, ali privikneš se. Uvijek sam u muvingu, živim tristo na sat…''



I dok nama smrtnicima pokoji kilogram viška često pobjegne, sportaši prehranu moraju shvatiti ozbiljno, jer kratkotrajni užitak može uništiti ono za što su radili cijele godine.



''Imamo poseban plan kad je dan utakmice ili kad je dan prije utakmice. Onda je tu malo više ugljikohidrata nego proteina. Može se i više pojesti, ali bitna je tekućina jer znanstveno dokazano pospješuje izvedbu'', kaže igrač Hajduka Filip Krovinović.



Trener Hajduka je poznat po imidžu strogog profesionalca, ali igrači otkrivaju kako ipak nije od kamena.



''Ako si u nekim mjerilima, nije strog. Ionako on ima razumijevanja da je svako tijelo drugačije. I on je bio igrač tako da zna kako to ide. Zna bit strog, ali zna bit i stvarno super prijatelj'', govori Dario Meljnjak.



Ipak, pravila se znaju pa igrači moraju svaki dan jesti isključivo ono što su zamislili nutricionisti. Zato upravo potonji dobiju, katkad, zamolbu za drugačijim menijem.



''Je, je… To bude upravo tako, ajde daj neki gulaš, daj sarmu, zaželili smo se! Onda im kažemo da ćemo ubacit sljedeći tjedan i tako to funkcionira!'' rekla je nutricionistica prve momčadi Hajduka, Iva Tokić Sedlar.



Poznati kuhar priznaje kako bi se teško privikao na režim profesionalnih sportaša.



''Ako me staviš na teren i baš moram trčat da me Gatusso ganja po terenu, onda ću morat, ali ovako ne moram baš tako'', smije se Pažanin.



A ovih blagdana trebali bismo pripaziti i mi, ali ipak ne toliko kao da nam talijanska legenda diše za vratom.

