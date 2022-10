Upoznajte slavonsku braću Perković koja stoje iza kozjih sireva: ''Ako svi odemo, tko će ostati iza nas?''

Inati se, Slavonijo, otpjevao je Kićo Slabinac, a svim preprekama u životu inatili su se i Slavonci iz naše iduće priče. Braća Josip i Ivan hrvatski su poduzetnici koji u sklopu svojeg OPG-a proizvode kozje sireve. Da, dobro ste čuli, kozji sirevi sa slavonske ravnice upravo su ono što ih čini posebnima. Josip i Ivan kandidati su treće sezone projekta ''Startaj Hrvatska'', a s njima će vas upoznati Matea Slogar u prilogu In magazina.

Retkovci - mjesto u Slavoniji nedaleko od Vinkovaca. I dok neki odlaze, braća Perković odlučila su ostati ovdje, na svojoj rodnoj grudi.



''U Slavoniji su veliki izazovi. Udaljen si od svega od mora, od Zagreba gdje je najveća koncentracija ljudi, najveći plasman i najveća prodaja, ali ako svi odemo tko će ostat iza nas'', govori Ivan Perković.



Svako jutro Ivan zasuče rukave. Jer koze ga čekaju. Posla oko njih ima napretek, ali suživot s ovim životinjama ne bi mijenjao ni za što drugo.

''Ima tu puno stvari, mi ne radimo samo preradu nego radimo i proizvodnju hrane i proizvodnju mlijeka i onda to mlijeko prerađujemo u sir znači radimo od polja do stola usudim se reć'', govori Ivan.

Korak po korak, tako su gradili san o svojem OPG-u. Koze su sastavni dio njihovih života postale još prije nekoliko desetljeća.



''Priča s kozama krenula je zbog toga jer sam kao mali trebao koristiti kozje mlijeko jer sam bio jako bolestan. Imao sam problema s bronhitisom i anemijom i otac je zapravo došao do informacije da bi mi kozje mlijeko moglo pomoći.'', priča Ivan.



Otac je nabavio kozu, a mlijeko je Josipu pomoglo u oporavku. Nakon rata, na oca su ove životinje utjecale i terapeutski. Njihov broj samo se povećavao zbog čega se obitelj odlučuje na izradu sireva. Ivan se prisjeća početaka.



''Upisao sam srednju poljoprivrednu školu, smjer tehničar opći i tako je to krenulo u drugom razredu srednje smo kupili traktor pa prvo jutro zemlje'', rekao je.



Kada se proizvodnja sireva trebala pretvoriti u veliku priču zadesila ih je obiteljska tragedija, prepreke i financijski udarci. 2015. morali su prodati velik broj koza. Iako se činilo da će njihov san ostati nedosanjan, ljubav prema zemlji i onome što se vlastitim rukama može stvoriti ponovno ih je vratila sirevima kojima se sada predstavljaju u projektu Startaj Hrvatska.



''Imamo običan polutvrdi kozji sir, zatim imamo polutvrdi kozji sir s vlascem i polutvrdi kozji sir s aromom dira. U Slavoniji smo ovdje je sve s dimom popularno to je bio naš cilj. Kozji sir s vlascem to je nešto što smo među prvima počeli proizvoditi naime bila je jako zanimljiva ta kombinacija s vlascem i u kombinaciji sa suhomesnatim proizvodima''. priča.



Josip i Ivan žele da njihov sir priča priču o njihovu rodnom kraju.

''Kad kažemo kozji sir to je nešto što se veže uz Istru Dalmaciju, Hercegovinu, Liku, primorje općenito, a isto tako Slavonija ima čitavo bogatstvo okusa i sireva i kvalitetne proizvodnje. Nije samo kulen tu dobar'', rekao je Josip Perković.



A za sireve braće Perković sada će se itekako čuti zahvaljujući projektu Nove TV i Spara Hrvatska.

''Samim sudjelovanjem u ovom projektu Startaj Hrvatska ulazimo u jedan veliki trgovački lanac koji je siguran. Znači sad ćemo imati samo slatke muke kako povećavati proizvodnju'', kaže Ivan.

''Kao da mi se san ostvario'', dodao je Josip.



A kako je točno tekao put do ostvarenja sna braće Perković, ne propustite pratiti ove nedjelje u emisiji Startaj Hrvatska na Novoj TV.

