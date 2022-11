Upoznajte brata i sestru koji stoje iza hrvatske tjestenine bez glutena, do svega je došlo spletom raznih životnih okolnosti

Danas je sve više ljudi intolerantno na gluten i boluje od celijakije. Spletom životnih okolnosti brat i sestra Antolić počeli su razmišljati o drugačijem načinu prehrane, što ih je kasnije dovelo do početka njihove poduzetničke priče. Osmislili su recept za tjesteninu bez glutena, koja može biti baš za sve, a sada je predstavljaju u projektu Startaj Hrvatska. Njihovom bezglutenskom pričom vodi vas naša Matea Slogar za In magazin.

Marko i Ana žive u Zagrebu. Ovi brat i sesta jedno su drugom najveći oslonac. Odrasli su u poduzetničkoj obitelji koju život nije mazio, a najveći udarac bila im je majčina dijagnoza 2010. Zbog otkrivenog karcinoma morali su promijeniti način života.



''Nekako je to sve krenulo s maminom dijagnozom, onda smo se svi počeli zdravije hraniti i razmišljati o zdravijoj prehrani. Poslije sam ja otišao u Kanadu, tamo sam bio godinu dana, i tamo je taj asortiman prehrane tad prije 10 godina bio puno veći nego što je danas tu.'', priča Marko.



Marko se ondje prvi put upoznao s bezglutenskom tjesteninom. U Kanadu je otišao kako bi financijski pomogao obitelji, a njihova majka bitku za život izgubila je 2014. Marko se vraća u Hrvatsku i sa sestrom razmišlja o pokretanju vlastitog biznisa. Odlučuju spojiti sve ono što su o prehrani naučili tijekom majčine bolesti.



''Poslije kad sam se vratio smo počeli razmišljati o vlastitoj proizvodnji i nekako kroz razgovor smo došli do toga da bi to mogla bit tjestenina bez glutena'', priča Marko.



Dodatni plus bila je činjenica da takva tjestenina proizvedena u Hrvatskoj dotad nije postojala.



''Tu smo tražili recepte, pokušavali svašta, to nije išlo dok nismo došli do pravog tehnologa koji je u suradnji s nama napravio tjesteninu koju danas prodajemo'', kaže Marko.



I tako je nastala bezglutenska tjestenina Druid. Financiranje, nabava strojeva - prepreka na njihovu putu bilo je mnogo, ali Marko i Ana bili su sigurni u ono što su naumili.



''Jer smo mislimo jedinstven proizvod na tržištu. Mi smo zapravo prva hrvatska certificirana bezglutenska tjestenina proizvedena u Hrvatskoj'', kaže Ana.

U kojoj mogu uživati baš svi, uključujući osobe intolerantne na gluten, one koje imaju celijakiju i vegani.



''Imamo jednu vrstu okusa odnosno jedna kombinacija brašna. To je rižino brašno, kukuruzno bijelo brašno i žuto kukuruzno brašno. U ponudi imamo dvije vrste - penne i fusile'', objasnila je Ana.

Kao zaštitni znak njihova proizvoda poslužili su im keltski svećenici - druidi, koji su bili izuzetno povezani s prirodom. Imali su proizvod kojim su bili zadovoljni, ali problemi su i dalje bili prisutni.



''Mi bi proizveli u jednom danu ono što bi prodali u mjesec dana'', kaže Marko.



''Da nažalost. Taj plasman kasnije nismo nikada ostvarili kako treba'', kaže Ana.



Njihova tjestenina bez glutena čekala je trenutak da zablista punim sjajem, a on je došao upravo sada.



''Prijatelj od tate je rekao pa zašto se ne prijavite na Startaj Hrvatska. Onda smo se išli malo raspitat oko toga i prijavili se'', kaže Marko.



''Znamo što nam ovo znači. Ovo znači jako puno za naš proizvod i za nas. Mi na tržištu postojimo 3 godine tako da taj marketing i plasman na veliko tržište dobivamo ovim projektom Startaj Hrvatska'', kaže Ana.



