Naša vrhunska plesačica o odlasku iz hit-showa: ''Emocije su pomiješane, ali dobila sam nešto za cijeli život''

Sportašica Ana Zaninović i mentor Mario Ožbolt otplesali su svoj posljednji ples u showu "Ples sa zvijezdama". No za ovaj par to nikako ne znači da će prestati plesati. Iza njih je, uz iskustvo, prijateljstvo i još mnogo toga. Ana i Mario su dojmove i planove podijelili s ekipom In magazina.

Kao da je ples s kojim se nije za šaliti. Samba je presudila još jednom paru:

''Zloglasna samba, samba eliminator, izbacila nas je samba. Ne znam što bih rekla. Samba je dobar ples, ali nije mi legla od početka'', priznala je Ana Zaninović.

''Došla je tu s nula plesnog iskustva, i sama to govori, od nule smo krenuli, i mislim da smo pokazali stvarno jako dobre plesove. Sad, taj zadnji plesni nastup nije bio najidealniji, ali svejedno je puno stvari napravljeno. Anči je bila veliki radnik'', dodao je mentor Mario Ožbolt.

''Meni su pomiješane emocije, ipak jedan veliki period, dva mjeseca smo bili konstantno skupa, proveli vrijeme u tome, razmišljali o plesu, koracima, koreografiji'', priča Ana.

Od lepeze latino i standardnih plesova, nisu stigli oplesati samo quickstep. Do finala dotakli bi se i salse i lyricala. No, stići će i do toga. Jer plesati nastavljaju:

''Sad bih stvarno voljela uživati u plesu, ples sam oduvijek voljela, a sada još više, s plesom nastavljam u Splitu i ostat će sastavni dio mog života'', govori Ana.



I svaki trenutak tijekom ove sezone plesa biti će draga uspomena, a ono što ostaje je puno nešto vrijednije:

''Dobila sam savršenog mentora, dobila sam prijatelja za cijeli život i to je ono što ostaje, ostalo će se zaboraviti, a ovo što smo stvorili između nas ja mislim da neće nikad'', zaključila je Ana.

''A ja sam dobio savršenu zvijezdu'', dodao je Mario.

A sada se vraćaju svakodnevici. Mario nastavlja mentorirati, a Ana trenirati. Njezin život je taekwondoe klub i njezij sinčić Toma:

''Vrlo brzo ću se prebaciti na ritam koji mi Split donosi. Veselim se tome, vraćanju u svoj stvarni život, svom sinu, svojim obvezama, obitelji, klubu, svi me jedv čekaju'', zaključila je Ana.

I bez obzira na sve, nastavljaju navijati za plesače i zvijezde koje ostaju u utrci za finale... a finale je sve bliže!

