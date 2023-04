Zvijezde našeg hit-showa iskreno o najvećim životnim izazovima iz kojih su izašli kao pobjednici: ''Veliki proces i najveći uspjeh!''

"Ples sa zvijezdama" napustio je gradonačelnik Svete Nedelje Dario Zurovec. Kandidati su se morali uhvatiti u koštac s Pedrovim izazovom - koreografiju prošlosezonskog pobjednika Pedra Soltza utkati u svoj ples. Kamere IN magazina zavirile su u zakulisje showa, gdje su zvijezde otkrile najveće izazove koje im je koreografirao život. Emotivne i izazovne životne situacije iz kojih su izašli kao pobjednici kandidati su ispričali Davoru Gariću.

Gradonačelnik Svete Nedelje Dario Zurovec i njegova plesna partnerica Helena napustili su "Ples sa zvijezdama". Za kraj su otplesali šljokičastu sambu.



"Pa ja mislim da je san svakog političara da nosi šljokičastu košulju i da takav dođe u Sabor. Ja ne kužim čemu smijanje! To je ozbiljna činjenica! Ja mislim da bi ovo trebao postati uobičajeni dress code za Sabor", našalio se Dario.

Kandidati su u svoje plesne koreografije morali uvrstiti pokrete koje im je zadao prošlosezonski pobjednik Pedro.

"Čak me pitaju: 'Jel' ti fali što?' Pa, dobro, fali mi, imam jako puno lijepih uspomena odavde, ali nekako sam svoj ples otplesao. Ali baš mi je lijepo i gledati, to je najbolji show u Hrvatskoj", zaključio je Pedro Soltz.



Jedan od natjecatelja Marco Cuccurin otkrio je što je njemu bio najveći izazov, na koji danas gleda s osmijehom jer ga je savladao.

"Pa jedan od najvećih izazova koje sam savladao je biti svoj. Kad nekako sve zbrojiš i oduzmeš, bio je to veliki proces, pogotovo u tim tinejdžerskim danima u srednjoj i osnovnoj školi, vršnjaci i sve kako to skupa ide. Pa taj neki moment kad zaista shvatiš tko si i to podijeliš s ljudima i prvenstveno sa sobom i kad postaneš ugodan sa sobom u svojoj koži, mislim da je to za mene bio i izazov i gledano sad, najveći uspjeh", priznao je Marco.



I Maja Drobnjaković imala je u životu dosta izazova, ali što je u njezinu životu izazov na koji je najponosnija?

"Pa to je sigurno noga, odnosno nošenje proteze. Kad su mi je amputirali, doslovno sam to shvatila kao jedan izazov koji ću savladati", izjavila je Maja.



"Možda situacija kad mi je u borbi pukla ruka, bila je treća runda i to mi je bila borba za kvalifikacije za OI, ili jesi ili nisi. Treća runda, gubim četiri razlike, pukne mi ruka s pomakom, baš se vidi kost. Ja govorim treneru da mi samo zabandažira, da se ne miče ništa, uđem unutra, preokrenem i pobijedim. Tako da mi je to nekako ostalo u sjećanju", dodala je Ana Zaninović.

A evo što bi Marco savjetovao, ne samo mladim ljudima nego i odraslima, svima koji imaju neki strah od neprihvaćanja. Kako svima reći bok i biti svoj?

"Samo treba zaroniti u to, samo treba biti malo hrabar i to je to. Jednostavno je, ali svjestan sam da je to nekad zaista jako, jako teško.

Imamo samo taj jedan život, užasno je kratak. Ako se već rodimo i dođemo na ovaj svijet, treba to iskoristiti u punom sjaju", smatra Marco.

