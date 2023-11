Anamarija Asanović prvi put progovorila o ljubavi s poduzetnikom iz Zadra: ''Napokon sam našla nekoga tko me usrećuje''

Splitska dizajnerica Anamarija Asanović još je jednom iznenadila svoje obožavatelje novom mini kolekcijom inspiriranom prošlim vremenima. Time želi naglasiti i održivost mode, a za naše kamere otkrila je kako je nakon dugo vremena u sretnoj ljubavnoj vezi.

Nešto totalno drugačije – tako bi Anamarija Asanović opisala svoju posljednju mini kolekciju. Za čiju je promidžbu odlučila uklopiti i vintage lampe te vaze, koje cjelokupnu priču pretvaraju u pravi modni vremeplov.

"Kolekcija je inspirirana 50-im, 60-im,70-im i 80-im godinama i tako sam ostvarila suradnju sa svojom prijateljicom Anom koja ima lampe iz tog doba od raznih dizajnera. Cijela ta odjevna kombinacija iz druge polovice 20. stoljeća mi se jako sviđa jer žena je baš žena i za to ja to volim. Nova kolekcija ima ženstvene haljine, naglašen struk, puno su jednostavnije. Mogu se kombinirati za cijeli dan i samo s detaljima mijenjaš svoj outfit'', rekli su.



Upravo naglaskom kako se jedna odjevna kombinacija može iskoristiti na više načina s dodatnim detaljima, dizajnerica se zalaže za održivu modu.



''Stvarno vjerujem da je bolje kupiti jedan konkretan komad i kombinirati ga uz detalje koje imaš već kući i nadopunjavat ga sa nekim svojim stilom. Što se tiče materijala prirodni su i stvarno se mogu svaki dan nositi. Jednostavno se peru i lako se održavaju. Čim ti imaš neku pomaknutu klasiku ti je možeš nosit godinama'', kaže.



Anamariji je ponovno i ove godine povjerenje poklonila Doris Dragović uoči svoja dva velika koncerta u zagrebačkoj Areni. Dizajnerica otkriva kako je za glazbenu divu pripremila nešto posebno, ali zasad ipak treba ostati tajna.



''U biti naučile smo jedna na drugu. Razumimo se i doslovno pogledima možemo odlučiti je li nam to ok. Super mi je surađivat s njom. Diva je definitivno kako vlada scenom, kako vlada svojim glasom ali diva u privatnom životu nije nego je stvarno super jednostavna osoba'', otkrila je Anamarija.



Anamarija za sebe kaže kako nikada nema mira, tako uz nove modne izazove organizira i zanimljive božićne radionice u kojima se izrađuju ukrasi. Poticaj za rad dizajnerici sigurno proizlazi i zbog sreće na privatnom putu, naime samo za našu emisiju otkriva kako je nakon duže pauze ponovno u sretnoj vezi. Simpatičnoj Splićanki još je uvijek neobično govoriti o tome.

''Ne znam, malo se sramim. Stvarno nisam navikla o tome govoriti. Sretna sam i zaljubljena. Napokon sam našla nekoga tko će rasti uz mene, nekoga tko mi baš usrećuje vrijeme'', rekla je.



Anamarija je u vezi nešto malo manje od godinu dana i kaže kako se sad osjeća potpuno u svim aspektima života. Iako joj na ljubavnom putu cvjetaju ruže, tajanstvena je kada je u pitanju poduzetnik iz Zadra.

''Osvojio me svojom iskrenošću, otvorenošću i uopće razmišljanju u istom smjeru'', rekla je.



A prema Anamarijinu osmijehu i sjaju u očima, možemo samo zaključiti kako joj zaljubljenost jako dobro pristaje.



IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.