Snježana Schillinger otkriva kakve dočeke Nove godine ona voli: "Ako sam Mehun poludim skroz, ako sam Schillinger onda sam malo više ukočena"

Ako se još niste odlučili kakvu haljinu, frizuru i make up imati u najluđoj noći, na pravom ste mjestu. Donosimo savjete i male trikove kako zablistati na dočeku nove godine. Modni znalci savjetuju šljokice, perle, cirkone i mnogo sjaja. Na reviju novogodišnjih frizura i haljina u Dubrovniku vodi nas Davor Garić.

''Kad je bal, nek je maskenbal!'' - moto je kojim bi se trebalo voditi pri odabiru outfita za novogodišnju noć.

"Mislim da se moramo za doček srediti tako da se super osjećamo, da blještimo, u svakom slučaju je to baš takva prigoda, ne kaže se slučajno ''izgledaš kao božićna jelka''. Treba nekako slijediti taj trend da izgledamo kao božićna jelka", zaključila je modna dizajnerica Snježana Schillinger.



Modni dvojac Snježana i Tin svojom su posljednjom Duchess kolekcijom pokazali kako u toj noći doslovno zablistati!



"Šljokice su definitivno najbolji izbor, mislim da s tim ne mogu fulat, pogotovo za novogodišnju noć. Ako imaju priliku nositi šljokice, to je onda valjda ta noć", smatra dizajner Antun Tin Brišar.

Uz haljinu, najupečatljiviji dio novogodišnjeg stajlinga je frizura. Tu si dajte oduška!



"Svakako savjetujemo ženama da za novogodišnju noć budu otkačene, da se napokon opuste, to je noć kada mogu raditi što hoće, što žele. Frizura je nešto gdje mogu izraziti sebe kroz šljokice, kroz perlice, kroz sve ono što su uvijek htjele. Novogodišnja noć doista treba biti luda i u frizuri", savjetuje vlasnica lanca frizerskih salona Jadranka Pezo.



Frizura mora biti glamurozna, ali nikako ukočena, i naravno - mora izdržati cijelu noć na plesnom podiju.

Isto pravilo vijedi i za make-up! Ono što je inače previše, te je noći taman!



A evo kako izgledaju dočeci nove godine Snježane Schillinger.



"Ako sam Mehun onda sam ''woooow, onda poludim skroz, ako sam Schillinger onda sam malo više ukočena, imam turtle neck i pencil skirt kao sve Austrijanke. Zezam se malo, ali ja volim proslaviti doček nove godine iako dosta ljudi kaže ''Ma ne, ja ću doma!'' I moj muž je to pokušao u onoj godini kad je nažalost bila korona i mi jesmo bili doma, ja sam se obukla u šljašteću haljinu sa šljokicama, ali nije to to. Mislim da treba proslavit sa ljudima, bit totalno opušten, ali oept društvo je društvo", zaključila je.



Hoće li joj ove godine za doček trebati glamurozna toaleta ili kupaći kostim, nije nam otkrila, no svakako putuje u egzotične krajeve.



"Ja volim više te neke adrenalinske lokacije još uvijek, te originalne, tipa Kongo koji je meni bio fenomenalan, Ruanda, Afrika u kojoj sam bila pet puta, ali sad smo više za ovu varijantu ''Ajmo negdje gdje smo ziher!'', resort i to je to", otkrila je.

Gdje god dočekali novu, neka to bude provod za pamćenje!

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.