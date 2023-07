Jedan od najpoznatijih DJ-eva današnjice zbog Ultre se zaljubio u Split, a tajne najboljeg posla na svijetu otkrio je samo za In magazin!

Na splitskoj Ultri nastupio je i jedan od najpoznatijih DJ-eva današnjice, Nizozemac DJ Hardwell. Dvije je godine zaredom nosio titulu najboljeg DJ-a na svijetu, no onda je zbog narušeng mentalnog zdravlja uzeo četverogodišnju pauzu. Danas je, kaže, jači nego ikad, a snaga su mu desetci tisuća obožavatelja na njegovim nastupima. DJ Hardwell je tajne najboljeg posla na svijetu otkrio našem Davoru Gariću.

Nizozemac DJ Hardwell u biografiji ima dvostruku titulu najboljeg svjetskog Dj-a pa ne čudi da je jedno od omiljenih lica Ultra Europe festivala već dugi niz godina.



"Fantastično je. Dio sam festivala Ultra Europe već deset godina. Zbilja volim ovaj festival. Ultra je dovela pozornicu čak iz Miamija. Ovo je ponajbolji festival u Europi i zato sam uvijek tu", kaže DJ Hardwell.

Jedan od najboljih festivala plus blagodati ljeta u Hrvatskoj, dobitna su kombinacija i za Hardwella.



"U Hrvatskoj je vrijeme uvijek lijepo. Ja sam iz Nizozemske gdje stalno pada kiša, čak i ljeti. I hrana je sjajna. Uvijek se lijepo zabavim".

Milijunske zarade, privatni zrakoplovi, lude zabave i brojni obožavatelji... Život DJ-a čini se kao posao iz bajke.



"Nije baš tako ludo. Nije to seks, droge i rock 'n' roll. Moram se naspavati. Doista volim popiti pivo. Ali nikad ne popijemo previše. Puno putujemo i... Radim ovo samo zato što želim pružiti ljudima najbolju moguću glazbu. Naravno, malo i tulumarimo. Doveo sam neke svoje prijatelje i dobro se zabavljamo. Ali, nije znam da to nije odgovor koji ste htjeli čuti. No, takav vam je običan dan u životu DJ-a. Putujete, odradite nastup i pokušavate se što bolje naspavati".

Hardwell je 2018. uzeo četverogodišnju pauza od nastupa.Ubitačni tempo i previše adrenalina utjecali su na njegovo mentalno zdravlje.

"Kad svakodnevno nastupate izloženi ste tolikom adrenalinu, to vam počne utjecati na misli i može izazvati depresiju. Jer to je veliki kontrast. Kada ste na pozornici, 40 tisuća ljudi skače oko vas, imaju natpise s vašim imenom i tu su za vas. A pola sata kasnije sami ste u hotelskoj sobi. To je veliki kontrast. Želite li sačuvati mentalno zdravlje, ne smijete previše nastupati. Sad na godinu imam samo 40-tak nastupa, puno manje nego prije. To mi daje savršen balans između privatnog života, stvaranja glazbe i DJ-iranja. Ta kombinacija pomaže mi da sačuvam mentalno zdravlje".

Hardwell se na radost milijuna obožavatelja diljem svijeta vratio nastupima, a da je i dalje u top formi, pokazao je i u Splitu. Nasmijana lica mladih iz cijelog svijeta to su i potvrdila.

"Najbolji osjećaj na svijetu. Uvijek govorim da glazba iscjeljuje. Plesna glazba najuneverzalniji je jezik. Pustite neki instrumental i ljudi počnu plesati i zaborave na probleme. To je vrlo moćno. Ljudi podcjenjuju koliko je plesna glazba moćna. Morao sam biti dio toga. Biti na pozornici i usrećivati ljude... Samo želim da ljudi budu sretni i da plešu".

