Škoro o povratničkom koncertu Thompsona: "Njega je snašla jedna velika tuga, nadam se da će mu Bog dati snage...''

Početkom lipnja očekuje nas glazbeni festival u Vodicama. Uvod je to u ljetnu sezonu nastupa za brojne naše pjevače. Na zabavi ususret ljetnom festivalu, Škoro se osvrnuo na povratnički koncert Marka Perkovića Thompsona, a Lidija Bačić prisjetila se svojih početaka s Draženom Zečićem. O čemu se još šuškalo, doznajte u prilogu Dorotee Filipaj.

Novi duet Lidije Bačić i Dražena Zečića osvojio je publiku već na prvi takt. Pjesmu će zajedno otpjevati na Vodičkom festivalu početkom lipnja, a Lidija se prisjetila njihovih prvih susreta.

''Ja njega znam još sa svojih početaka, koliko je bio tu i susretljiv i dobar. Ja sam bila tek početk kad sam imala par koncerata s njim. Ono ja bi bila kao uvod, onda bi došao Dražen. To mi je bilo tako jedno prekrasno iskustvo, tako da mi je drago da napravila duet s njim'', priča Lidija Bačić.



Je li joj dao neki univerzalno savjet za takvu dugu i bogatu karijeru kakvu on ima?



''Rekao je, radi radi. I ja se time vodim, stalno radim, što koncerti, što snimanje novih pjesama. Mislim da je to najbolji put'', zaključila je Lidija.

Put prema pozornici pronašao je i Marko Perković Thompson. Nakon dvogodišnje pauze od nastupa, u kolovozu će ponovno zapjevati, na oduševljenje svih obožavatelja.



Jesu li se čuli?

''Razgovarali smo o nekoj pjesmi prije nekoliko tjedana. Čujte, njega je snašla jedna velika tuga i to što se dogodilo bi svakoga od nas izulo iz cipela. Ja se nadam da će mu Bog dati snage da može nastaviti raditi svoj posao u kojem je jako dobar'', kaže Škoro.

Svoju kvalitetu pokazali su i dečki iz Gazdi. Prošlogodišnja turneja povodom 30 godina postojanja bila je velik uspjeh, a Marko se prisjetio i nekih zabavnih trenutaka s obožavateljicama.



''Davno prije su znali letjeti grudnjaci na pozornice, sada nešto rijeđe.

Djevojka koja dosta dolazi ovako na naše svirke, pokazala nam je da si je istetovirala stihove jedne naše pjesme na rame. Evo to mi je baš fora, Do dna duše joj piše'', otkrio je Marko Bujanović.

Da nisu muškarci jedini koji imaju zaluđene obožavatelje, dobro znaju cure iz popularnog benda Učiteljice.



''Najneobičnija stvar je bila, jedan dečko koji nas je pratio onako na dosta svirki... Imale smo nešto, u 2 dana 3 svirke, jedva odspavale, a on nas je čekao na svakoj na tonskoj probi. Mi smo ono spavale 3h da bi stigle, mislim iz Ljubljane negdje u Istru. Mi smo došle na probu, on je već stajao tamo. Mi kako?, pa disi ti spavao?, prisjećaju se Silvia i Andrea.

Miroslav Škoro prošle je godine osvojio vodičku publiku pjesmom "Leti sokole", a ove se predstavlja s dvije nove. Tamburaške note donijet će na pozornicu s Barabama, a upravo je u pripremi i jedna od pjesama pokojnog Rajka Dujmića.



''Pjesma se zove Žito raste, što je dobro jer ja mikrolokacijski pripadam podneblju u kojem se sada žito pomalo klasa'', priča Škoro.

Cvatu i njegovi planovi za ovu godinu. Škoro priprema velik koncert u zagrebačkoj Areni krajem godine, a u pripremi su i novi materijali.



''Ja sam cijeli svoj život pisao pjesme i pokušavao sam braniti te pjesme na terenu. E sad je splet okolnosti zadnjih događaja od korone pa činjenice da sam se usudio ići okolo i vikati "Car je gol" nisu ostavile neke dobre posljednice u tom smislu, međutim, ja se nikad nisam prestao baviti glazbom, njom ću se baviti dok sam živ'', priča Škoro.

Živo će biti i u Vodicama 7. i 8. lipnja na jednom od najboljih festivala koje Jadran nudi.

