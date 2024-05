Šime Vrsaljko otkrio je hoće li navijački hitovi dodatno motivirati našu reprezentaciju!

Sitno brojimo do početka još jednog nogometnog prvenstva, a predstavljanjem himne reprezentacije, euforija i službeno može početi. Tko se krije iza navijačkih stihova te hoće li oni dodatno motivirati igrače na terenu, našoj Lani Samaržiji za In magazin, među ostalima, otkrio je i Šime Vrsaljko.

Prošle se godine oprostio od profesionalne igračke karijere. No na europsko prvenstvo s Vatrenima ipak ide, i to u ulozi ambasadora Hrvatskog nogometnog saveza.

Do početka prvenstva u Njemačkoj ostalo je nešto više od dva tjedna. Eurforiju već dižu stare, ali i neke nove navijačke pjesme. Prvi put u povijesti reprezentacija je dobila službenu himnu Hrvatskog nogometnog saveza. Za to su posebno angažirani Tiho Orlić i Opća opasnost:

In magazin već ranije je ''zavirio'' na snimanje videospota. Jer dugo su se stvarale i pjesma i vizija, kaže Tiho Orlić. A onda su i bivši i aktualni vatreni pristali biti dio ove priče:

''Imao sam cijelu viziju u glavi, i nacrt pozornice, i tekst i galzbu, i ne mogu bit sretniji nego zadnjih mjeseci što ovo realiziramo, napokon.

Ideja mi je odmah bila napraviti nešto što bi ostalo, za duže vremena, nešto na što bi ja odmah bio duže ponosan, a nadam se i svi slušatelji i naša reprezentacija, cijela ta priča oko naše reprezentacije koja za mene simbolizira ne samo nogomet nego našu zemlju'', priča Tiho Orlić.

Pjesma "Najbolja kad je najteže" na pozornici je spojila 2 poznata rock and roll benda, odnosno 11 vrhunskih glazbenika.

''Prijatelji smo skoro 24 godine, prošli smo svašta zajedno, bili su mi jednostavno odmah na pameti i moji dragi Slavonci, da povezemo Slavonija i Dalmacija pošaljemo jednu zajedničku poruku. Napravili smo stvar onako kako to treba bit. I to je ovo što će dragi ljudi čuti. Rock and roll je u temeljima kao što i jesmo. I to bi trebalo bit dobro za novi početak da pobijedimo sve moguće europske, svjetske, sve'', govori Pero Galić.

Ne treba posebno spominjati naše uspjehe, jer gotovo da nema sporta u kojem ne postižemo vrhunske rezultat. Teško je definirati što stoji iza toga, no jedno je sigurno:

Bez obzira na to što su uspjehe i emociju koja nas pokreće opjevali, i oni su dio mnoštva koje diše za izlazak vatrenih na teren:

''Najnervozniji sam kad vidim da smo dobri a još nije pao gol. Tako i oni znaju da znaju, mislim da s takvom mišljeu trebamo izać na teren, ne bahato, ne prepotentno ali svjesni svojih kvaliteta. Puno je reći pobjedu, ne mogu reći najbolje rezultate, očekujemo da će to biti na tragu do sada, bez obzira na pobjede silne, zlatne medalje, ostavili smo toliki trag u toliko godina da će ovo biti samo jedan od tih trenutaka da će Hrvatska učvrstiti svoju poziciju, bez obzira prvi, drugi, treći'', zaključio je Tiho Orlić.

Nakon dvije bronce i jednog srebra sa svjetskog, sada se iščekuje medalja s europskog prvenstva!

