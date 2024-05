Zagreb music fest okupio domaće glazbene legende: ''Atmosfera je bila nenormalna!''

Jarunsko jezero sinoć je odzvanjalo nekima od najvećih domaćih hitova legendarnih glazbenika. Parni Valjak, Neki to vole vruće, Matija Cvek i brojni drugi zapjevali su na prvoj večeri Zagreb music festa. Djelić atmosfere donosi naš Davor Garić.

Glavne zvijezde prvog dana Zagreb music festa sinoć su bili dečki iz Parnog valjka.



''Atmosfera je bila nenormalna! Gorilo je od samog početka. Sva sreća da je kiša pala da malo ipak ugasi ovo sve. Ma ludilo, evo, nemam šta reć'', govori Igor Drvenkar.



Parni valjak ''valja'' već pet desetljeća, a Igor je dio legendarnog benda postao početkom prošle godine.



''Kada sam upoznao ovaj bend, kroz neko vrijeme, razmišljajući o tome gdje se želim naći u životu, sa 70, 80 godina želim nastupati i bit na stageu u punoj snazi'', dodao je Igor.



U punoj snazi na pozornici su i Marina Perazić i Davor Tolja iz Denis&Denis. Svojim su nas hitovima vratili u neka davno minula vremena.



''Davor je zaista napravio hitove koji su vanvremenski. Mi ovog mjeseca slavimo 40 godina od izdavanja našeg prvog albuma Čuvaj se'', govori Marina.



''Ja sam ti bio veliki SF fan i to je isto na neki način odredilo taj put'', kaže Davor.



''Glupo je biti lažno skroman. To su zaista vanvremnski hitovi, ovaj čovjek je to napravio, a ja sam samo cherry on a top of a beautiful cake'', govori Marina.



40 godina karijere ''Neki to vole vruće'' slave sljedeće godine. U pripremi je novi singl i velik obljetnički koncert.



''Pa nije se ništa promijenilo. Svi smo, što je normalno, stariji i iskusniji, ne možemo pobjeći od toga, ali se trudimo i dalje, volimo glazbu, volimo svirat, volimo nastupati'', govori Shomy.



Među glazbenim veteranima zapjevao je i Matija Cvek. Njegovi snovi imaju isti scenarij - trajati i pjevati do mirovine, ako ne i duže.



''Pa ovo bi bilo super, recimo, to i bilo jako lijepo. Ja sam jako sretan di sam sad i zahvalan i imam divnu publiku i divne ljude koji dolaze na koncerte, ali kažem, kad slušaš Parni valjak, Neki to vole vruće, Denis&Denis to je nešto što bi možda bio cilj'', kaže Matija.



Cilj ovog ljeta mu je ne pokleknuti zbog udarnog radnog tempa.



''Pa tvrdo je! Idemo sad s nekih 30-ak koncerata u par mjeseci, u dva tri mjeseca što znači da ćemo opet proći cijelu obalu što je super, mi to volimo, nešto ćemo se malo okupat i odmorit i to je to'', priča Matija.



Uz brojne nastupe s Parnim valjkom Igor Drvenkar ima dodatni razlog za sreću. Dobio je ulogu glavnog negativca u omiljenom mjuziklu Jadnici, koji će uskoro dobiti hrvatsku verziju.



''Jedva čekam da to krene. Kazalište je moja velika strast, bend me tu podržava, što mi je najbitnije, a sad kako ću uspjet kombinirat vrijeme, probe i koncerte, to ćemo vidjeti'', kaže Igor.



Dotad ga s Parnim valjkom čeka ljeto ispunjeno koncertima diljem regije.

