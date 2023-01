Supertalent je u finalu za najbolji reality medijske nagrade Zlatni studio, koja je tajna uspjeha ovog hit-showa?

Točke koje su vas nasmijale do suza, iznenadile, ali i izazvale reakciju kakvu niste očekivali. Mnogo zabave i fantastičnih nastupa – neki su od razloga zašto publika obožava Supertalent. Show je i u finalu za najbolji reality show medijske nagrade Zlatni studio.

Medijska nagrada Zlatni Studio, već petu godinu nastavlja potragu za najboljima u svijetu filma, kazališta, glazbe, radija i televizije. U finale izbora, u konkureniciju za najbolji reality show otišao je Supertalent. A o tajni njegov uspjeha možda najbolje znaju članovi žirija:

''Tajna uspjeha je u pravim ljudima, pravim kandidatima, produkciji, pravoj publici, I nešto malo nama'', kaže Davor Bilman.

''Ljudi zaista plaču poslije prolaska, tresu se pred nastup, mislim da ljudi stvarno vole gledati tu istinsku emociju, I da to prodaje tu našu priču, kao nekakav reality'', kaže Maja.

''Mi uživamo u svojem poslu, uživamo u emisiji, nadam se da se to I vidi I čuje jer ljudi osjete'', dodao je Fabijan.

Iako se Fabijan žiriju pridružio tek u devetoj sezoni, ova četvorka vrlo brzo je našla zajednički jezik:

''Jako mi je drago da su me tako prihvatili njih troje, jer se s njima šalim od prvog dana na njihov način i račun, i mislim da to čini našu zajednicu živom i zanimljivom jer se zaista dobro slažemo'', kaže.

Njegovu uspješnost potvrđuje i to što ovaj format već devet sezona nudi smijeh, suze, zabavu i pregršt talenata koji su čekali biti otkriveni. Niej lak zadatak presuditi, a već znamo da se žiri oko odluka zna čak i posvađati se:

''Postoje samo dva tima, Martinin tim i moj tim. Maja živi u mom timu, Fabijan je najčešće gost u mojem timu, a Martina vjeruje da ima dosta ljudi u svojem timu iako je realnost drugačija'', rekao je Davor Bilman.

''Njih dvojca plešu kako mi sviramo. – da, točno. Jer Fabijan još nema svoje mišljenje, - joj – on je lijep, ne Fabijan se super, i prilagodio se tamo lijevo, a Bilman je cijeli život zaljubljen u mene. To svi zanju i bit će kako ja kažem. Ja idem na šarm, a on na pamet. Mi smo ih pridobili, nama nije bitno kako, mi smo privukli te mladunce I starunce'', priča Martina.

Oni traže supertalente ali i sami imaju svoje skrivene talente:

''Davor Bilamn je stvoren za jezičke bravura'', otkrio je Fabijan.

''Ona je nevjerojatno točna. Neki ljudi nisu, ja i ona to jesmo i zato mi je to bitno'', kaže Maja za Martinu.

''On je stručnjak za emociju u našem žiriju, realno'', opisao je Bilman Fabijana.

''Znači nitko brže ne razmišlja od Maje, još sugovornik nije završio rečenicu, ona već zna svoju repliku, to još nisam vidjela'', rekla je Martina za Maju.

Podržite ih svojim glasom putem internetske stranice jutarnji.hr ili kupona objavljenih u Studiju Jutarnjeg lista. A možete se i prijaviti svojim super talentom, jer show ide u desetu sezonu:

''Dragi naši očekuje nas jubilarna, deseta sezona Supertalenta – prijavi se – baš ti!'', poručila je ova ekipa. .

