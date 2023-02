Senzacija iz Slavonije poharala domaće glazbene ljestvice: ''Ljudi kažu to je preko noći, ali ništa nije preko noći''

Ona pleše, pjeva, koreografira, stilizira i samouvjereno vlada domaćim glazbenim ljestvicama. Ivana Crnković, poznatija pod imenom Noelle glazbeno je plesna senzacija iz Osijeka. Od polufinala Supertalenta, preko prestižnih američkih glazbenih natjecanja krenula je osvajati domaću scenu, a Aleksandri Keresman za In magazin otkrila je kako se osjećala nakon neprolaska na ovogodišnju Doru, s pjesmom koja danas nosi titulu najslušanije u zemlji.

Ovo je trenutačno najslušanija pjesma u Hrvatskoj. A njezina izvođačica Ivana Crnković, umjetničkog imena Noelle, naizgled preko noći, postala je senzacijom radijskog etera.

''Ljudi kažu to je preko noći ali ništa nije preko noći, naravno puno je tu truda, energije i vremena uloženo i mi već dvije godine zapravo stvaramo glazbu'', priča Ivana.

Zanosna šokica već je s debitantskim singlom ''Halo'' napravila nemoguće i zasjela na prvo mjesto top ljestvica u Lijepoj našoj, da bi njezin glas dosegnuo i preko bare, do velikog svjetskog natjecanja u Nashvilleu, na koje je pristiglo više od 21.000 pjesama iz cijelog svijeta.

''Zato što je plesna pjesma koja povezuje ples i pjevanje i mislim da je dosta zvučna, ulazi u uho, catchy je i mislim da je to taj nekakav štih koji je ljude privukao i da prošla je u polufinale samo'', govpri Ivana.

No glazbeni ukus ovdašnje glazbene kritike ponešto je drugačiji, pa se s pjesmom Bye Bye, unatoč prijavi, nije plasirala na Doru.

''Pa definitivno odlučnost postoji uvijek i ako si nešto zaista zacrtam i imam neku ideju, nekakav cilj zaista idem prema tome i trudim ga se realizirati no sve ima svoje zašto i kako. Mislim da je bitno u životu probati, e sad možda nije bio tajming, nema veze nije ni prva ni zadnja Dora tako da eto izbacili smo pjesmu ona je jako dobro prošla tako da je meni to isto jedan veliki uspjeh neovisno što pjesma nije prošla na Doru'', priča Ivana.

A glazbena karijera nije nimalo slučajna. Uz oca glazbenika, ona i sestra krenule su istim putem, da bi ubrzo prerasla dječje angažmane u slavonskom tamburaškom društvu, i došla u grupu Alibi, kao zamjena Franki Batelić.

''To je big deal ako bi mogli tako reći, Franki ipak doći na to mjesto, to je bilo dosta davno i to su bili nekakvi početci no od velike važnosti.

Pošto sam jako dugo u tom plesu pjevanje mi je uvijek bilo kao draže jer je prirodnije i u kući, u obitelji ali nekako za vrijeme korone kad smo morali sve stopirati sa plesom sam jednostavno pronašla vremena za sebe da odem u tom smjeru'', priča Ivana.

No ples i dalje ostaje prva ljubav. Uz to što vodi plesni studio u Osijeku, s kojim se plasirala i u polufinale Supertalenta, koreografira videospotove za glazbenike poput Vanne, ali, naravno, i svoje. Što je često mnogo zahtjevnije.

''Bilo nas je 15-tak i tu je bilo jako puno posla što se tiče uvježbavanja koreografije jer ipak treba uvježbati 15 ljudi da to izgleda po špagi. A što se tiče nekakvih najzahtjevnijih stvari po pitanju samog osmišljavanja bio je zadnji spot ''Bye Bye'' jer sam zapravo radila cijeli scenarij sama, od početka do kraja vizualizirala kako bi se mogao odvijati spot tako da je tu dosta isto uloženo truda i energije'', govori Ivana.

Zbog čega je privatni život na čekanju.

''Treniram klince od 4 godine do 45 plus tako da sam sve generacije pokrila, ali treba se imati raspored i nać balans jer ples i pjevanje i sve te obaveze iziskuju puno energije i vremena. Privatni život..nema ga…'', šali se.

No brojna su se odricanja isplatila jer Ivana niže uspjeh za uspjehom, a planovi za budućnost su još ambiciozniji. Uskoro stiže i album, ali i nastupi, kakvi će biti pravo osvježenje na sceni.

''Ovaj nekakav stil koji ja njegujem taj rnb i pop zasigurno nije previše prepoznatljiv u Hrvatskoj jer ga nema zapravo previše, posebno netko tko spaja ples i pjevanje tako da je možda ljudima to još uvijek nekakva nepoznanica ali ja ne odustajem.

Publika može očekivati jako dobru energiju, zaista volim prenositi tu pozitivnu energiju da ljudi baš vide da uživam u tome, da zaista to radim sa srcem i to mi je nekako i poziv, ples i pjevanje i da zaista to ljudi osjete i da se oni osjećaju ugodno, sretno i veselo'', zaključila je Ivana.

