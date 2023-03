Sejo Sexon po prvi put otkrio tko mu je bio babysitter, a riječ je o legendarnom pjevaču kojeg regija obožava!

Poznati rokeri iz Zabranjenog pušenja ovog će tjedna raspjevati Zagreb. Ususret koncertu, s frontmenom Sejom Sexonom razgovarala je Matea Slogar za In magazin. Sasvim iskreno, Sejo joj je otkrio zašto je morao prodati pjesmu koju je napisao za svoju suprugu, prvi put ispričao da ga je kao dijete čuvao Haris Džinović i otvorio dušu kada je o humanitarnom radu riječ.

Za dva dana, 31. ožujka, Zabranjeno pušenje nastupa u Zagrebu. Sejo Sexon zna koja je tajna dobrog marketinga i PR-a pa se za svaki koncert dobro pripremi.

''Samo grudnjaci lete. To ja kupim na kineskoj pijaci pa podijelim prvim redovima pa oni bacaju, ali poslije ja to sve skupim i vratim. I onda šaljem Loši i Žeri i pokazujem kakve ja imam manekenke na koncertima'', šali se Sejo.



Dosade li mu ikad koncerti, godinama ih već održava?



''Mi nijedan koncert više nemamo raspored, nemamo plan, imamo dosta repertoara koji znamo izvesti i onda to nekako prilagođavamo onom trenutku i onim ljudima koji su došli i onoj atmosferi. Druga tajna je da mi dosta mijenjamo pjesme, dosta se s njima igramo, dosta ih prearanžiramo'', priča Sejo.



S posljednjeg albuma ''Karamba'', koji je ovaj sarajevski bend izbacio prošle godine, apsolutni hit je pjesma ''Ispod radara''.



''Nismo baš po tome poznati, ali napisali smo par lijepih ljubavnih pjesama kao što je ''Fikreta'', ''Možeš imat moje tijelo, ali dušu ne'', to su neke pjesme koje čujem i na svadbama'', govori.

Je li supruzi posvetio koju pjesmu?

''Jesam, za nju ima pjesma koja se zove ''Sigurna vremena'', međutim za tu se pjesmu zainteresiralo jedno osiguravajuće društvo i onda su me pritiskali da je prodam i onda sam je prodao tako da sam poslije kući imao jezikovu juhu'', priča Sejo.



Sejo sa suprugom Sašom i dvoje djece živi u Zagrebu, iako mu je Sarajevo uvijek u srcu. Zato smo mu odlučili postaviti nekoliko brzopoteznih pitanja.

Kava ili čaj?

Kava definitivno.

Sarajevski ili banjalučki ćevapi?

''To je ozbiljna konkurencija, ali bit ću lokal patriot pa ću reći sarajevski'', kaže.

Halid Bešlić ili Haris Džinović?

''E pa Haris Džinović je mene čuvao dok sam bio mali. Moja baka i njegova mama su bile jako dobre prijateljice, one su otišle na kavu a mene bi kao stariji čuvao, Haris Džinović to mi je jedan od najstarijih prijatelja. Možda mi je i prenio ljubav prema muzici jer on je već tad znao da svira harmoniku možda toga nisam ni svjestan možda je on bio ta ruka koja me povela u taj posao'', govori Sejo.



Jedno su se vrijeme kao bend bavili i humanitarnim radom, kakva je situacija sada?

''Nažalost taj se projekat završio. Mi smo radili s djecom koja su stradala u minskim poljima. Od neke početne faze da su bila samo djeca iz Hrvatske taj se projekt razvio da je pokrio cijeli region tu su bila djeca iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Kosova. Vjerujte mi ja sam možda na to najviše ponosan od svega što sam u životu radio. Ono što je meni bilo najveličanstvenije u tome je što su oni postali veliki prijatelji. To su djeca čiji su očevi vjerojatno u tim ratovima postavljali te mine i to je bio jedan fantastičan način da se to zlo pobijedi i da oni postanu prijatelji'', govori Sejo.



Ovi rokeri mekog srca u petak vas čekaju na koncertu i zato Sejo za kraj svima poručuje:



''Kako Ujka Sam kaže: i ti si pozvan da 31.3. prisustvuješ koncertu Zabranjenog pušenja u legendarnoj dvorani Boogaloo i vidiš svoj omiljeni bend i omiljenog pjevača'', zaključio je.

