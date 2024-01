Saša Lozar o danima kad je žario i palio s Tinom i Kedžom: ''Misliš da si ti enormna zvijezda i da svi samo čekaju da ti negdje dođeš!''

Saša Lozar u pripremama je za ovogodišnju Doru. Nastup na velikoj eurovizijskoj pozornici pokušat će izboriti emotivnom baladom prepunom suza. Prisjetio se svojeg nastupa na Dori 2005. s Tinom i Kedžom te otkrio da su živjeli u nerealnom balonu popularnosti.

''Zasuzio jesam sigurno, normalno da jesam. Moram priznati da me uhvatila ova pjesma nespremnog jer kad sam stao u studio otpjevati, baš sam osjetio nalet nekakvih emocija i baš mi je to bilo ranjivo, ajmo to tako reći. Sam sebe čovjek ponekad iznenadi kad tako nešto doživiš, valjda te negdje otvori'', govori Saša Lozar.



Svoj dobro poznati plesni glazbeni izričaj Saša je nakratko zamijenio emotivnom baladom.



''Ja generalno jesam neki veseli i plesni lik, što će ljudi sigurno potvrditi, tko je slušao pjesme zadnjih nekoliko godina, ali ipak sam ja u srži taj neki emotivac za balade, a balade su stvar koja mora biti top ili bolje ju ne snimiti'', kaže Saša.



S pjesmom ''Ne plačem zbog nje'' predstavlja se na Dori krajem veljače.



''U planu je jedan decentan artistički nastup, jer pjesma ne traži veliku džunglu, veliku gungulu jer onda odvuče pažnju od onoga što bi ta pjesme trebala predstavljati, tako da će tu u prvom planu biti emocija, ja se nadam i vrhunska interpretacija s moje strane'', kaže Saša.



Outfit je jednako važan. Prijatelji su mu savjetovali samo da ne bude u crnom.



''Ne, ne...znaš što, sad ti ja kažem da neću biti u crnom jer nije ideja da budem u crnom, ali znaš da se može dogoditi da ništa drugo ne bude dobro što smo imali u planu i onda će bit ''A, ajmo u crno!'', kaže Saša Lozar.



Lozaru ovo nije prvi put na Dori. Uspomene s te pozornice vraćaju ga u daleku 2005..



''Pa ne nije prvi put. Čak sam bio ja u jednoj trojka kombinaciji i odmah nakon te Dore smo se razišli, tako da ne znam...možda sam trebao razmislit ranije...OK, ništa, gotovo je'', rekao je Saša Lozar.



Saša, Tin i Kedžo tih su godina harali domaćom glazbenom scenom.



''Taj jedan nerealni balon velike popularnosti da u nekoj mladoj glavi ti misliš da je to tak sad normalno i da si ti enormna zvijezda i da svi samo čekaju da ti negdje dođeš. K'o budala misliš da je to normalno i očekuješ da se ljudi na taj način prema tebi ponašaju. Dobro da se takve stvari dogode u nekoj mladosti pa onda naučiš da to nije istina. Tako da na toj Dori sve smo mislili da se vrti oko nas, mi smo došli, to će bit ovo ono...'', priča iskreno Saša.



Gotovo 20 godina nakon toga ponovno će pokušati izboriti nastup na velikoj eurovizijskoj pozornici.



''Na Eurosongu imaš od ludosti, polugolih ljudi, vatre, do prekrasnih balada, laganica, do jednostavnosti, do komplikacije i sve može proć i ti zapravo u tom trenu nisi siguran što zapravo može proć'', kaže.



Njegova suzama zalivena balada ''Ne plačem zbog nje'' kod publike je već prošla.



''Ona je sad već ušla i u top 10 najvrćenijih u Hrvatskoj i to je već za mene jedan veliki uspjeh pjesme, za nekog tko se bavi ovima već jako dugo, da ljudi i nakon Dore žele slušati tu pjesmu'', kaže.



Svoj je cilj gotovo već ispunio, a pobjeda na Dori bila bi trešnja na torti. Sretno.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Nekad i sad S lica bivše seks-bombe i prirodne ljepotice ni bujni dekolte nije odvukao pažnju, evo zašto joj nitko ne bi dao stvarne godine!

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Severinino pismo Vrhovnom sudu: "Poštovani dobri gospodine predsjedniče Dobroniću…"