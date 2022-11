TBF opet ima jednu totalno atipičnu navijačku pjesmu, evo zašto je ova pjesma totalno drugačija od drugih!

Svjetsko prvenstvo najvažnije sporedne stvari na svijetu službeno je počelo, a radijski eter prepun je navijačkih pjesama. Među njima se izdvaja nova pjesma iz pera popularnog Saše Antića iz TBF-a. Zašto je ova pjesma potpuno drugačija i kakve veze valcer ima s našim nogometašima, saznajte u idućim minutama.

Nakon megauspješne suradnje s Mišom Kovačem na pjesmi posvećenoj Hajduku, Saša Antić kao Alejuandro Buendija ponovno osvaja navijačke redove.

Ovog puta Vatrenih, pjesmom "Sve ću dat".



''Taj neki refren sam imao već dugo, pa se vukao. Više neka moja zezancija, sad je došlo vrijeme, taman moment neki se dogodio da to realiziram za ovo prvenstvo'', priča Saša.

Suprotno svim dosadašnjim pjesmama na tu temu, Buendija je sa zborom Qatarinci skladao jednu potpuno atipičnu navijačku pjesmu i spojio na prvu nespojivo: socijalno angažirani tekst, navijačke uzvike i taktove valcera.



''To je moja vizija navijačke pisme. Najbolje navijačke pjesme su one koje su rađene da ne budu navijačke, prva mi pada ''We are the champions'', kaže.

Videospot napravljen od snimaka svjetskih prvenstava iz prošlosti, u Saši budi nostalgiju za nekim drugim nogometnim vremenima.



''Mislim da je u spotu dočaran taj jedan romantični duh nogometa kojeg nema više. Toliko je novaca u tome da je novac jednostavno Bog koji je požderao to, nekako svi skupa održavamo dušu tog sporta i tog natjecanja. Prije je to bilo onako romantičnije'', smatra Saša Antić.

Od malena je velik zaljubljenik u najvažniju sporednu stvar na svijetu, a naše Vatrene vidi, naravno, u finalu.



''Recimo da je finale Brazil Hrvatska, to bi najviše volio. Tako da bi bio sretan da pobjedi ili Brazil ili Hrvatska, tako gledam nebu čekam da vidim neku zvijezdu padalicu pa da to zaželim'', kaže.

A njegove želje za našu reprezentaciju tu ne staju.



''Za svjetsko prventstvo bi recimo da igra reperezentacija, ali bez trenera. Da samo netko ide s njima da ih pazi da ne rade ludorije oko terena i pustit igrače da samo igraju i da se nadmetaju i da pokažu najbolje što mogu'', kaže.

Ali to nije jedina neobična ideja poznatog repera!



''Kažnjavao bi 0:0, oduzimao bi bodove za taj rezultat. Eto to bi bilo jedno pravilo koje bi ja uveo'', otkrio je.

A mi se svi nadamo boljem rezultatu od neriješenog sutra protiv Belgije!

IN Magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.



1/32 >> Pogledaji ovu galeriju +27 Celebrity Zaručnica Brune Petkovića novom fotkom pokazala zašto je zovu jednom od najljepših Hrvatica: "Savršenstvo ovih prostora!"

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Bivši natjecatelji MasterChefa zajedničkim videom potaknuli zanimljiva šuškanja: "Kad je pir?"