Sandi Cenov o navijanju za Hrvatsku: ''Pa nemaš srce ako se oko toga ne nerviraš''

Sandi Cenov u Vodice je stigao s novom pjesmom „Kofer adrenalina“, u kojoj je spojio glazbu, brzinu i svoju dugogodišnju ljubav prema automobilima i motorima. U razgovoru s našim Hrvojem Krolom otkriva zašto mu je adrenalin potreban i izvan pozornice, kako navija za Hrvatsku, što priprema nakon ljeta te zbog čega mu je mir uz more postao sve važniji.

Sandi Cenov u Vodicama je predstavio pjesmu ''Kofer adrenalina'', naslov koji dobro opisuje njegovu energiju, ali i životni ritam.

''Dugo godina razmišljam kako svoju strast, svoj hobi koji je nevezan uz glazbu, na neki način utopiti u glazbu i sve povezati, a to je ‘Kofer adrenalina’. Ja sam popriličan adrenalinski ovisnik koji voli aute, motore, utrke i sve to skupa. I onda smo napravili ‘Kofer adrenalina’, pjesmu koja sve to odražava u sebi i mislim da smo aranžmanom i ritmom uspjeli pogoditi onaj osjećaj kad upališ auto i kreneš na put. To je ta pjesma.''

Široj publici ostao je upamćen po pjesmama koje su obilježile devedesete i mnoge ljubavne priče, ali kad se svjetla reflektora ugase, Sandija pokreće jedna druga ljubav.

''Kad siđeš s bine i kad nekoliko tisuća ljudi pjeva tvoje pjesme u glas, to je takav adrenalin i takav mentalni sklop da je sve poslije toga malo. Ne mogu reći dosadno, ali znaš, sve nekako stane. Mislim da je to osnovni razlog zašto neki ljudi posegnu za opijatima i sličnim stvarima, jer ne znaju što bi bez te bine o kojoj smo svi ovisnici. Ja sam si pronašao svoju nišu, svoj hobi koji me ispunjava sto posto pa mi uopće ne trebaju opijati. Sjednem za volan ili uzmem guvernal motora u ruke i to je taj osjećaj.''

Sandi Cenov Foto: In Magazin

A kada je riječ o nogometu, priznaje da inače nije od onih koji prate svaku utakmicu. No, kad igra Hrvatska, pravila se mijenjaju.

''Da se zna da navijam svim srcem i dušom za Hrvatsku. Čim se predstavljamo svijetu kroz sport, to je to. Nedavno sam imao čast upoznati našeg izbornika i malo smo se podružili. Rekao sam mu da dođe za naš stol, ako mu nije mrsko. Šalim se, ali rekao sam ono što svi Hrvati misle – svi smo mi izbornici i svi se nerviramo. Pa nemaš srce ako se oko toga ne nerviraš. I svi su krivi. Kad neki naš igrač gurne protivničkog, kažemo: ‘Pa dobro, što će drugo.’ A kad netko gurne našega, ja bih se išao tući za njega. Takvi smo.''

Sandi već dugo u ladici čuva i jednu pjesmu posvećenu Vatrenima. Snimljena je, spremna i čeka pravi trenutak jer, kaže, ne voli gurati stvari na silu.

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''Mislim da je prevelika konkurencija za to i svi uvijek guraju te pjesme. Snimljena je već i sve, ali nekako kažem – ne volim se gurati. To sam možda trebao napraviti prije 30 godina. Onda bi to imalo neku težinu. Ovako mi nekako stoji, ali doći će njezin dan.''

Ljeto će za njega biti radno, ali i diskografski važno. Novi album je završen, a prije jeseni stiže još jedna pjesma.

''Radi se o proslavi mature i o tome kako je jedna od mojih ljubavi iz tog vremena danas još bolja nego što je bila tada. Tako da za sve žene i za sve muškarce sa sijedima koji slave maturu – ima nade za nas.''

Sandi Cenov Foto: In Magazin

Privatno, Sandi mir sve češće pronalazi uz obitelj i more. Svoju malu oazu ima i u Opatiji.

''Kažu ljudi da je Opatija za umirovljenike. Pa neka, jednog dana će to doći. Mora se misliti na budućnost, neću zauvijek biti mlad. Ali definitivno, čim razmišljam o tome, obuzme me neki spokoj i shvatim da čovjeku treba takav mir.''

A ako se publika pita kako mu godine tako dobro stoje, Sandi ima jednostavan odgovor.

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''Mislim da me obilježila pjesma ‘Ljubav za sve’. Ne samo kao pjesma, nego i moj stav prema životu stvarno je takav. Ja bih da se svi volimo, da se svi smijemo, da se svi ljubimo. Volim se ne nervirati. Mislim da je to nekakav recept za dugovječnu mladost – da se čovjek ne nervira.''

I možda je baš u tome tajna Sandija Cenova. Nakon toliko godina na sceni, još uvijek ga najviše pokreću publika i pjesma. A adrenalina mu, čini se, ne nedostaje, samo ga danas vozi malo mudrije.

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