Naša vrhunska reporterka Sabina Tandara Knezović otkrila kakva je izvan posla: "Muž umre od smijeha i kaže da to nisu dvije iste osobe!"

Ona je već godinama primjer beskompromisnog izvještavanja i poštivanja visokih profesionalnih standarda. Zato ni ne čudi da je, drugu godinu za redom, Sabina Tandara Knezović u konkurenciji za nagradu Večernjakova ruža. Poznata reporterka nominirana je u kategoriji TV osoba godine.

Prilozi, javljanja uživo, politička sučeljavanja, izborne emisije – sve to dugogodišnja, svestrana reporterka Sabina Tandara Knezović ima u malom prstu i upravo zato dobro je poznato i omiljeno lice s TV ekrana. Prepoznaju to svi pa nominacija za najdugovječniju nagradu Večernjakovu ružu nije izostala i ove godine, no ona je nije očekivala.

Rekla sam baš da bih odradila nekakvih 500 emisija uživo, radije nego samo taj trenutak dodjele jesi ili nisi, me poprilično stresira", priznala je Sabina.

Uvijek izravna i svoja. Političare koji joj stanu nasuprot, nimalo ne štedi. No zamjerki nema. I zato ništa u svojoj karijeri na Novoj TV, ne bi mijenjala.

"Ja mislim da sve ide onako kako treba, svojim putem i svojim tokom. Zapravo ja sam dijete Nove TV, i dijete tog Dnevnika. I drago mi je da s tim Dnevnikom rastem evo 18 godina", zaključila je ponosno.

U superizbornoj godini, u kojoj su pred nama parlamentarni i predsjednički izbori, te europarlamentarni, Sabina svakog utorka u formatu ''Demontaža'' sučeljava predstavnike parlamentarnih stranaka.

"Demontaža je zapravo jedan klasičan primjer debate gdje zapravo debatira pet političkih stranaka koje se evo sada bore za vlast, sad znamo i datum parlamentarnih izbora. Bude to jako zanimljivo, i zapravo to je jedan format koji ne radim često, nego uvijek ovako pred izbore i onda me to jako veseli", priznala je Sabina.

Zbog tema koje obrađuje često odaje dojam ozbiljne i stroge. No Sabina tvrdi, ozbiljnost uvijek ostaje na poslu.

"I onda mi muž zna ispričati, kako je on u pravosuđu, pa ga neke sutkinje znaju zezati ''jao ova tvoja žena, nije ti lako doma s njom''. I onda on umre od smjeha i kaže da to nisu dvije iste osobe, da to nije njegova žena", otkrila je Sabina.

Zato ne zaboravite ovu vrhunsku reporterku podržati svojim glasom u utrci za Večernjakovu ružu. Uz nju, u kategoriji TV emisija godine, nominiran je i MasterChef, a mladi glumac Domagoj Ivanković u kategoriji Novo lice godine. Glasovati se može do 15. ožujka, sms-om, telefonom ili kuponima.

