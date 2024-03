Pamtimo ju kao medicinsku sestru koja je u hit-seriji osvojila i našeg Gorana Višnjića, a evo kako izgleda 30 godina kasnije!

Julianna Margulies pojavila se u rijetkom izlasku sa svojim suprugom Keithom Lieberthalom na premijeri filma "One Life" u New Yorku.

Američka glimica i zvijezda serije "Hitna služba" Julianna Margulies i njezin suprug Keith Lieberthal snimiljeni su nakon dugo vremena u javnosti i to na premijeri filma "One Life" u New Yorku.

57-godišnja Julianna i njezin suprug odvjetnik pozirali su nasmijani na crvenom tepihu u Muzeju židovske baštine u New Yorku gdje su privukli veliku pozornost.

Par koji je u braku od 2007. godine ne pojavljuje se često zajedno u javnosti, a zadnji put su viđeni krajem rujna 2023. godine na dodjeli nagrada Albie njezinog kolege iz Hitne pomoći Georgea Clooneyja.

Jeste li gledali "Hitnu službu"?

Ne, ne volim takve serije.

Ne sjećam se. Da, svaku epizodu!

Ne, ne volim takve serije.

Ne sjećam se. Ukupno glasova:

A zahvaljujući doktoru Dougu Rossu i medicinskoj sestri Carol Hathaway, njih dvoje bili su nekoć najvrući televizijski par, a prošlo je više od dvadeset godina otkako su se pojavili u Hitnoj službi.

Julianna je jednom prilikom priznala da su ona i Clooney bili zaljubljeni tijekom snimanja popularne serije.

"Takva kemija pred kamerama ne može se dogoditi ako niste zaista zaljubljeni jedno u drugo", rekla je onda Julianna, a čiji je lik nakon odlaska Georgea iz serije bio u vezi s Lukom Kovačom, kojeg je glumio naš Goran Višnjić.

Otkako su prestali glumiti u Hitnoj službi koja se prikazivala od 1994. do 2004. godine, Clooney i Margulies su se nekoliko puta sreli, a u međuvremenu su oboje pronašli ljubavi svojih života.

