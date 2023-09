Pogledajte što vas čeka u novoj sezoni Supertalenta: ''Neki kandidati su toliko šokantni da sam bio uvjeren da je skrivena kamera iza nas!''

Potraga za nesvakidašnjim, neobičnim, iznimnim i iznenađujućim talentima od 24. rujna kreće na malim ekranima. Deseta jubilarna sezona hrvatskog Supertalenta donosi pregršt novosti, a naša je ekipa zavirila na snimanje showa i saznala kakve su reakcije žirija.

Ususret početku nove sezone megapopularnog showa Supertalent, dobro poznati žiri priznaje nam kako s nestrpljenjem odbrojavaju dane do početka showa.



''Ja ne znam ni jedan show koji toliku gledanost ima pa čak i raste iz godinu u godinu. Nama je nevjerojatno drago jer ono, uvijek si misliš, kaj ako se ljudi zasite, a nama očigledno dobro ide. A kandidati nam fakat pomažu jer imamo opet bolje kandidate nego prošle godine'', priča Maja Šuput.



''Glasni smo, veseli smo, začuđeni smo, sretni smo, sve ono što nam kandidati donose na pozornicu'', dodala je Martina Tomčić.

A novi su ih kandidati nasmijavali, ljutili, bacali u suze, ali i šokirali.



''Neki od kandidata su do te mjere šokantni da sam ja bio uvjeren da je to skrivena kamera za nas. Aha ovo je skrivena kamera i to ne ide na televiziju'', komentirao je Fabijan Pavao Medvešek.

''Imamo mi u svakoj sezoni nekog ono, ne. Ali ovdje je bilo par brilijanata, jedva čekam da to vidi ekipa. Jer onak, ja poslije snimanja dođem mužu i onda sam: Isuse znaš kaj je bilooo, e pa sad ja čekam taj moment da ljudi to vide na televiziji i to prepričavaju ponedjeljkom'', najavila je Maja.



''Mogu samo reći ako su ljudi gledali tehniku crtanja mog portreta, ako misle da su vidjeli sve, neka pogledaju ovu sezonu jer bit će još šokantnije'',najavio je Davor Bilman.

Šuput, Bilman, Medvešak i Tomčić donose teške odluke - tko ide dalje, a tko kući. Njihova se mišljenja nerijetko kose, ipak, privatno su prijatelji.



''Zapravo se svi jako dobro slažemo, ali ajmo reć da smo Maja i ja najviše u privatnoj komunikaciji'', otkrila je Martina.

''S Bilmanom sam za stolom najbliže jer ja i Bilman nekako dijelimo komercijalne vrijednosti jer se Fabijan priklonio Martini, ono mladunac. A Fabijan nam je divan, on je još mlad i nov, nismo ga još u klan stavili, mislim Martina ga je malo uzela pod svoje, ali on je zaista jedno divno stvorenje'', priča Maja.

Fabijanu je ovo druga sezona u ulozi člana žirija.



''Pa zaista mogu priznati, budući da sam jednu godinu stavio iza sebe, ova koja je došla ispred mi je jako drago budući da smo opet zajedno u istom broju i uvijek je novo bolje'', zaključio je Fabijan.

Nova sezona po mnogočemu je posebna, a jubilarni 10. rođendan koji show slavi ove godine, samo je dokaz koliko je skrivenih talenata oko nas.



''Ovih 10 je urnebesno puno i mislim da smo zapravo tek krenuli. Ovaj format je neiscrpan, on nije poput nekakvih realitija ili showova koji naprosto dosegnu onu nekakvu točku, sve smo vidjeli, sve znamo što možemo očekivati. Supertalent je jedinstven, tako da, tek smo krenuli. Baš me zanima kako će biti za 20 godišnjicu'', priča Martina.

I zato, dragi gledatelji:



''Pratite 10. jubilarnu sezonu Supertalenta jer samo vi i mi znamo da će to biti nevjerovatno'', poručila je Martina.



''Jer smo najzabavniji, najgledaniji i jednostavno najbolji'', zaključila je Maja.

