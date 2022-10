Ante Cash nije više samo reper, radi i kao keramičar: Evo kako ljudi reagiraju kad ga vide na baušteli!

Nakon tri godine stanke, Ante Cash vratio se na scenu i snimio novu pjesmu. U međuvremenu se umjesto glazbom bavio građevinom, točnije, postavljanjem keramike. Još jedna novost u njegovu životu je da je postao otac po treći put, a više ni ne živi u Zagrebu. Zašto se preselio u Zadar, koliko zarađuje kao keramičar te kako reagiraju ljudi kad ga vide na baušteli, otkrio je Juliji Bačić Barać za In magazin!

Ante Cash više nije samo reper. Već neko vrijeme, osim rimama, bavi se i građevinskim radovima.

''Iz tržišnih razloga sam se prebacio na ovo, imao sam uvijek želju raditi nešto konkretno, nešto što je manje exelica i brojevi završio sam nekako spletom okolnosti u keramici i fantastičan posao, nema precjenjenije stvari og ekonomskog fakulteta i podcjenjenije stvari od radnika svojim rukama'', kaže.

Iako je završio ekonomiju, radi kao keramičar, a tajne zanata naučio je:

''Kvareći, naučio sam kvareći svoji i tuđu imovinu, ali sam naučio'', iskreno priča.

Na Youtubeu je pokrenuo kanal Antina garaža, na kojem daje savjete o alatu i radovima. A što svaki muškarac mora znati u kući popraviti?

''Moraš znati odštopati, moraš znati promijeniti žarulju, moraš znati nekakav osnovni ikvar moraš znati napraviti, ja bi to da bude kao što moraš ići na onaj tečaj prije svadbe tako moraš doći ovdje prije svadbe na tečaj kućnih popravaka'', kaže.

A alata nikad dosta.

''To ti je kao žene i šminka. Uvijek postoji ta diskrepancija između onog što imate i što žena misli da imate i koliko ste to platili svako muško ima nekkavu motornu pilu koja mu ne treba, recimo živiš u Zagrebu u stanu do 40 kvadrata i imaš motornu pilu i imaš rezač trave'', kaže.

Koliko zarađuje kao keramičar, iskreno je odgovorio..

''Nema škakljivih pitanja kod mene...'', rekao je.

Kad dođe na bauštelu, da će im reper postavljati pločice, mnogi se iznenade.

''Najjači mi je komentar da sličim na Antu Casha, onda ja pitam tko je to, onda ja kažem je, je to mi svi govore - kažu to ti je ona pjesma Ante, pa Vakula onda ja kažem je, nešto mi zvoni'', priča.

Nakon tri godine pauze snimio je novi singl "Samo daj mi ljubav", s kojim stiže velika doza pozitive, a to se trudi donijeti svakom pjesmom.

''Što god upališ dobiješ samo suprotno do toga. Orgije, depresije, agresive i morbidnosti, gledaj tri dana hvratske spotove i probaj neki koji ne ulazi u nijednu od te 4 kategorije, naše stvarno ne ulazi tako da možda je to tajna'', kaže.

I u ovoj pjesmi ima stihova vjerskog sadržaja.

''Često će netko tko se deklarira kao vjernik napraviti nešto što se kosi s vjerom samo pod objašnjenjem da je to poso jer meni karijera nije samo posao i ne želim ljudima donositi ono iza čega ja ne stojim'', kaže.

Otkad javno svjedoči vjeru i živi prema njezinim načelima, neki su ljudi otišli iz njegova života.

''Neka su se vrata zatvorila, a neka otvorila to ti mogu reći odmah iz karijere biznisa i iz perspektive prijateljstava i ljudi oko mene jedna garnitura otišla, druga došla, ali ono što je bitno u mom obraćenju je da ja nisam kalkulirao'', kaže.

''Reko sam - ja ću sad živjeti ispravno i po Božjem pa nek se sva vrata zatvore'', kaže.

U srpnju je po treći put postao otac djevojčice Nuše, a s obitelji se nedavno iz Zagreba preselio u Zadar.

''Želim svojoj djeci priuštiti barem trunku onakvo djetinjstvo kakvo smo mi imali, a to je da moš izaći ispred kuće i da ti ne zuji 500 auta i 200 tramvaja'', kaže.

Nakon dvojice sinova, stigla je kćerkica, a nju su braća sjajno prihvatila. Imati troje malene djece usporedio je s vježbanjem.

''Isto kao trening, kao teretana, kao bilo što samo te upgradea, hoću reći mi kad babi ostavimo jedno i odemo s dvoje to je kao da smo sami otišli, to je toliko rasterećenje'', priča Ante.

Ovom reperu iz Imotskog plan je uskoro objaviti novi album, ali od građevine ne odustaje jer pločice slaže jednako uspješno kao rime.

