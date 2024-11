S doručkom počinje poduzetnička priča Tijane iz Zagreba: Sve je krenulo iz osobne potrage za savršenim početkom dana!

Svi znamo da je doručak najvažniji obrok u danu i upravo s njim počinje poduzetnička priča Tijane iz Zagreba. Sve je krenulo iz osobne potrage za savršenim, nutritivno bogatim doručkom, koji bi bio ukusan i za nju i za njezino dijete. Tako je osmislila granolu koja dolazi u više okusa, a sve o njoj ispričala je našoj Matei Slogar za IN magazin.

Tijana je majka 15-godišnjeg sina koji se bavi hokejom. Ovaj sport zasigurno je obilježio život njihove obitelji, a tako se rodila i ideja da sinu svako jutro ponudi nutritivno bogat obrok. I tada je otkrila granolu.



''Počela sam ju doma peći, toliko se svidjela ukućanima da se nije stigla ohladiti na protvanju, pala je u vodu moja ideja da se ohladi i imam ju u teglicama u više okusa, moji doma su uživali i ona je čak i kad je topla fina i ukusna'', priča Tijana Bogdanović.



Uz to što se ističe vlaknima, energetski je bogata, u što se Tijana uvjerila nakon što ju je sinu servirala u ključnom trenutku.



''Dala sam mu granolu nekakvih 2 sata prije utakmice, znači on je bio neprepoznatljiv to je bila utakmica njegovog života i rekla sam mu vidiš kako ti to daje taj boost, on je lovio pakove, bacao se baš sam rekla koliko ti daje energiju'', priča Tijana.



Uz potporu sina i prijateljica, počela je razmišljati o pokretanju vlastitog biznisa.



''Počela je tinjati ideja da je to nešto čega nema na tržištu i da je to nešto što očito dosta dobro ispečem i napravim i na tom jednom ženskom skijanju sam ja spomenula ja bi htjela peći granolu i imati malu manufakturu granole''.



Usudila se, zasukala rukave i krenula u proizvodnju Morning Lab granole. I sada je cijeloj Hrvatskoj predstavlja u projektu Startaj Hrvatska.



''Ja sam inicijalno krenula s 3 okusa, to su bili granola nuts odnosno orašasti plodovi, granola strawberry vanilija odnosno jagoda vanilija i granola coconut white chocolate odnosno kokos bijela čokolada. U razgovoru sa Sparom došli smo do zaključka da bi čokolada baš pasala kao četvrti okus, onda smo unazad mjesec dana se bavili s razvojem okusa i napravili četvrti okus triple choco koji je čokoladna granola s 3 vrste čokolade''.



Granola je termički obrađena, mješavina je zobenih pahuljica, orašastih plodova, sušenog voća i sladila, kao što su med ili agava. Tijanina granola je u projektu dobila i novo ruho, odnosno ambalažu. A ono što je najviše veseli je:



''Ono što sam sigurna da će vidljivost našeg proizvoda biti iznimna''.



Sve o Tijaninoj hrabroj poduzetničkoj priči saznajte i inspirirajte se ove nedjelje u emisiji Startaj Hrvatska.

