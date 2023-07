Ružičasta groznica obuzela je Hrvatsku, a zbog ovog filma jedan od naših najboljih chefova odao je svoju tajnu iz djetinjstva!

Sinoć je održana premijera filma Barbie – ružičastog ljetnog hita godine koji se dugo iščekivao. Gotovo da nema djevojčice kojoj ova lutka nije obilježila djetinjstvo. Da Barbie nije rezervirana samo za ženski spol, na premijeri nam je priznao chef Mario Mandarić. Uz mnoštvo blještavila i ružičaste boje, posjetitelji su mogli razgledati i ružičastu vjenčanicu. Tko bi je rado odjenuo za svoj veliki dan, saznajte u prilogu In magazina.

Došao je i taj dan. Barbie groznica stigla je u naša kina, a premijeru filma jedva su dočekali oni kojima su upravo barbike obilježile djetinjstvo.



''Puno sjećanja. Sestra i ja smo imale punu košaru i to su mi bili najdraži pokloni kao djetetu. Ja sam uvijek govorila da sam Tereza, moja sestra Kristy'', ispričala je Mia Dimšić.

''To mi je bila igra koja kad ti je najdosadnije uvijek nešto možeš raditi ili ju presvlačiti ili putovati s njom. To mi je baš onako djetinjstvo'', dodala je influencerica Maša Zibar.



''Barbie je vječna očito, i moje cure se već sad igraju s barbikama i upravo im je bio rođendan nedavno tako da su dobile Barbie auto, u moje doba toga nije bilo, odlazilo se u Trst ili Austriju po te barbike'', prisjetila se Nevena Rendeli Vejzović.



A ovim lutkama se nisu igrale samo djevojčice.



''Vrijeme je da priznam da se nisam ja morao igrati nego da sam se ja igrao sa sestrom s barbikama'', izjavio je chef Mario Mandarić.



Mario i njegova supruga Matea Barbie groznicu ove godine shvatili su ozbiljno.



''Mi smo uzeli dionice na moj nagovor sada'', rekla je Matea Krištić Mandarić.



Svi oni jedva su dočekali ružičastu avanturu u kinodvoranama. Barbie ovog puta s Kenom ulazi u stvarni svijet, a pojavljuje se u više verzija, profesija i nacionalnosti.



''Barbie kad se pojavila je bila feministica jer je dokazala da može biti ne samo lijepa i njegovana nego može biti i doktorica, astronautica, da može imati uspješnu obitelj i Ken je tu samo da se šlepa'', zaključio je Dalibor Petko.



Da ipak nije tako, dokazuje činjenica da su mnoge dame na premijeru stigle i zbog Kena, kojeg glumi Ryan Gossling, a neki mu zbog uloge prizivaju i nominaciju za Oscar.



''Super su mi glavni glumci, baš volim i jednog i drugogog, čak možda više Ryana Goslinga iz one Notebook faze života'', dodala je Mia Dimšić.



''Ryana Goslinga obožavam, meni je on prezgodan tako da veselim ga se gledati'', složila se i Maša Zibar.



Kao Barbie zabljesnula je Margot Robbie.



''Margot Robbie je meni jedna od najdražih glumica i najzgodnija glumica mislim da je ona logičan izbor da igra Barbie, Ryan Gossling, Issa Rae, Dua Lipa se pojavljuje u filmu, mislim da je baš napucano i da ćemo se svi dobro zabaviti'', zaključio je Petko.



Na premijeru su svi stigli u ružičastoj boji, a industrija ne pamti kada je neki film imao ovakav utjecaj na modu kao Barbie ove godine. Zato je dizajnerica Aleksanda Dojčinović na Tres Chic projekciji pripremila posebno modno iznenađenje - pink vjenčanicu.



Kod Barbie je uvijek doba ružičaste boje, koja je svevremenska, a kako scenografija i film koji nosi i dublju poruku izgledaju, sada možete pogledati u kinima.

