Devedesetih je slamao srca djevojaka, a i danas se okreću za njim: Osnivač Swingersa nekoć se odijevao kao Elvis Presley!

Robert Mareković svojim retro izdanjima mami poglede gdje god se pojavi. Osnivač Swingersa, i nekoć vrlo popularnih Fantoma, ekskluzivno nam je otvorio vrata svojeg ormara. Ponosno nam je prezentirao modne kombinacije koje je nabavio u trgovini, gdje se nekoć odijevao i njegov idol Elvis Presley.

Nemoguće je ne zagledati se u retroizdanja Roberta Marekovića, inspirirana pedesetim i šezdesetim godinama prošlog stoljeća. Neki od sakoa u njegov ormar stigli su iz dalekog Mephisa. I to iz trgovine dizajnera koji je odijevao i njegova idola Elvisa Presleyja.

''Ja sam gospodina Lanskog i upoznao 2008. kad sam prvi put bio u Memphisu, tako da imam i tu uspomenu, i tamo sam kupio četiri sakoa. Ovaj koji je inspiriran Jerry Lewisom. Ono što će biti interesantno i Justin Timberlake se tamo oblači, on je isto iz Memphisa, ali i mnogi drugi izvođači poput Johhny Casha. Zlatni je naravno vezan uz Elvisovu ikonografiju, srebrni koji opet blješti na pozornici i ovaj jedan ne znam uopće kojom bojom nazvati, u svakom slučaju ta četiri sakoa su kupljena u Lansky dućanu u Memphisu.",

Neke druge dao je šivati. No svaki od Robertovih sakoa priča svoju priču.

''Ovaj koji imam na sebi koji je napravljen s ovim noticama, šivan je u Bratislavi. Identičan je kakav je imao Hank Williams i dan danas taj sako visi u country music hall of fame u Nashwillu. Interesantan je i ovaj crni, po pola bijeli, u Batmanu postoji zlikovac koji se zove two face i on je imao sako pola crni, pola bijeli i to mi je bilo fascinantno. I iako sam to odijelo umirovio za pozornicu, dan danas ga se ljudi sjećaj . Još ću izdvojiti crno sa bijelim detaljima, to je opet totalno prekopirano odijelo iz Elvisovog filma Clambake. Jedino sam napravio negativ, Elvis ima bijeli sako sa crnim detaljima, ja sam to pretvorio u crni sako sa bijelim detaljima, tako da ima neki i autorski tač'', kaže.

U Elvisov lik i djelo Robert se zaljubio još kao klinac. Biografski film o legendarnom glazbeniku pogledao je, baš kao i Elvisovo imanje i grob, na kojem je bio čak 14 puta.

"Za mene je Elvisovo imanje, Graceland je najmirnije mjesto na svijetu, čim dođem tamo meni je duša odmorena. Za mene je to sveto mjesto, neka se nitko ne ljuti. Ja se tamo osjećam kao neki drugi ljudi idu, možemo reći da je to Meka za mene.", otkrio je.

Svoj osebujan stil obožavateljima će pokazati 2. studenog, kad u zagrebačkoj Tvornici sa Swingersima slavi 25. godišnjicu.

Swingersima, koji su ove godine dobili Porin za najbolji album zabavne glazbe "Zapleši twist", na pozornici će se pridružiti i Drago Diklić, Neno Belan, Gelato Sisters, ali i legendarni Fantomi.

"Bit će postava koja je najduže funkcionirala, to je Krešo Mišek kojeg danas ljudi pamte po knjigama i drugm stvarim, bit će Danko Stefanović, originali i najduži basist i bubnjar Branko...''.

"I dan danas me nakon 30 godina ljudi znaju pitati, čekaj jel to pas ili žena. Koliko sam ja shvatio, nisam pisao tekst, cijelo vrijeme je riječ o psu, ali se da odmah implicirati u prve dvije kitice, tek treća kitica lukavo otkriva da je riječ o psu, a ne o ženi'', otkrio je.

Uskočite i vi u glazbeni vremeplov i sa Swingersima i njihovim gostima otplovite u neke ljepše notne svjetove.

"Dođite na najbolji vintage show godine. Skidajmo se do kraja, 25. rođendan Swingersa u Tvornici 2.11 !"

