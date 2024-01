Razbijamo glamurozne mitove Zlatnih globusa: Kakvi se to strahovi i muke kriju iza svečanih toaleta?

U noći s nedjelje na ponedjeljak zvijezde su izvukle svoje najbolje toalete i prošetale crvenim tepihom glamuroznih Zlatnih globusa. No jedna od najvažnijih večeri u glumačkom svijetu, uz onu oskarovsku, nije uvijek i najzabavnija. Osim stresa oko toga što će odjenuti, zvijezde su i u strahu hoće li se osramotiti pred očima svijeta.

Njihov crveni tepih još od 1944. okuplja holivudsku kremu, koja svakog siječnja na Zlatnim globusima pokazuje svu raskoš i glamur filmskog svijeta. Ove godine trijumfirao je film Oppenheimer, osvojivši čak pet zlatnih kipića, dok je Barbie unatoč najvećem broju nominacija odnijela tek dvije nagrade. Ova prestižna dodjela, za mnoge je tako jedna od stresnijih večeri u godini. Evo i zašto.

''Najstresnija stvar kod Zlatnih globusa je ta što su toliko blizu blagdana pa stalno morate paziti koliko jedete. Ne mogu se opustiti kako treba, to mi je jedina negativna strana, što ovisno o haljini koju nosim, ne mogu jesti što želim za blagdane'', priznala je Amy Adams.



Kako bi pred stotinama fotografa i kamera izgledali besprijekorno, potrebno je selo stilista, vizažista i inih stručnjaka, čije čarobne ruke drže svaku nit i vlas na mjestu.



''Došli su sa svojim bušilicama, čekićima, svim alatima. I nekako su uspjeli, ne znam kako, malo gurnu, malo stisnu, pa povuku..znate...'', priča Sandra Bullock.

Ako netko ozbiljno shvaća onu da za ljepotu treba trpjeti, onda su to vaše najdraže zvijezde, spremne ako treba i dubiti na glavi da bi na crveni tepih zakoračile savršene od glave do pete. Iako ni to katkad nije dovoljno.



''Do sad sam već apsolvirala neke jako zanimljive poze u autima, danas vam više ne šalju limuzine. Pošalju vam terenac tako da se sad morate nekako uspeti se u auto i biti nagnuti prema unatrag. I ja sam štreber koji stavlja pojas, ali moram ga nekako držati da ne zgužva haljinu'', govori Amy.

''Definitivno sam imala iskustva sa uništenim haljinama jer sam sjela u njima. Jedne godine na Zlatnim globusima bila sam sigurna da se haljina neće zgužvati, ali nakon što sam ustala bilo je kasno. Samo sam pomislila o ne'', dodala je Julianne Moore.



''Muškarcima je toliko lakše. Stvarno nije fer. Amal je još jučer gledala haljine, birala što će odjenuti, a ja sam gledao utakmicu. Danas u 2 popodne, još uvijek sam gledao utakmicu, tako da dodjele nagrada nikad nisu fer prema ženama'', šali se George Clooney.



''Najgori dio je što postoji taj dugačak red na ulazu. I onda sjedite tamo i mislite si koliko dugo mogu stiskati trbuh, pa onda izađete i morate biti glamurozni i graciozni'', kaže Amy.



Poziranje za kamere, naravno, samo je jedna kratka crtica Zlatnih globusa, onaj najnapetiji dio počinje podjelom kipića, koja kod mnogih izaziva sasvim nove muke.



''Uvijek vas uhvati nervoza jer mislite s jedne strane vau kako je to divno i kakvo ostvarenje sna, a onda opet što ako padnem na stepenicama'', govori Jesica Chastain.



''Mislim da se nikad neću naviknuti. 48 sati mi se povraćalo. Dakle ili je nervoza ili gripa'', govori Patricia Arquette.



Izgubili ili pobijedili, na kraju večeri, svi napokon mogu odahnuti i opušteno se zabaviti na poznatom partiju.



''Uživat ću kad moja nominacija završi, tad mogu krenuti piti'', ispričao je Hugh Grant.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.