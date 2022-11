Domaća glumica otkriva tajne holivudskog hita koji se snima u Zagrebu, dobila je angažman o kakvom sanjaju svi mladi glumci!

Romina Tonković s 28 godina dobila je angažman o kakvom sanjaju brojni mladi glumci. Glumi uz Kate Beckinsale, veliku holivudsku zvijezdu, koja ovih dana u Zagrebu snima akcijski film Canary Black. Što se zbiva na setu zbog kojeg je pod opsadom središte grada, je li Kate prava holivudska diva i kako se snašla u ulozi hakerice, Romina je ispričala našoj Aleksandri Keresman za In magazin!

Akcijske potjere, prevrnuti automobili na svakom koraku i ekipe koje noću opsjedaju uspavane ulice centra Zagreba. Sve je to kulisa akcijskog hita Canary Black, koji se ovih dana snima u Zagrebu, a čijim je dijelom postala i naša mlada zvijezda u usponu Romina Tonković.



''Glumci iz Hrvatske nemaju toliko prilika da snimaju tako velike projekte tako da je bilo strašno uzbudljivo i novo'' govori Romina Tonković.

Posebno kada stanete uz holivudsku zvijezdu poput Kate Beckinsale. Glumica poznata po ulogama u megahitu Pearl Harbour i franšizi Underworld, našu je Rominu impresionirala upravo prizemnošću.



''Pa bilo me malo strah jer ipak je ona zvijezda, ali baš mi je pristupila jako toplo i pristupačno i rekla je nemoj se ništa bojati, sve će biti ok i na kraju je sve ispalo super i stvarno je bilo gušt raditi s njom, jako je brza. Stvarno je duhovita i stalno pokušava napraviti neku atmosferu koja je topla i da se svi dobro osjećaju. Ja glumim hakericu koja njoj pomaže kako bi našla svog muža a mi se znamo iz nekog prijašnjeg posla, života. Prvobitno je ona bila Rumunjka ali nigdje se u priči to ne spominje tako da smo se redatelj i ja dogovorili da je Hrvatica'', govori Romina Tonković.

Iako je dobila priliku života biti dijelom ovakve holivudske produkcije, jedna želja ostala je neostvarena.



''Ja uglavnom kako sam za kompjuterom imala sam u hangaru tamo ured, ali imali smo jednu super scenu gdje ona s dronom ide preko zgrada. To je bilo jako uzbudljivo ali žao mi je što nisam bila u tim scenama to mi je želja da se tamo bacam i u autima'', govori Romina Tonković.

Od stručnih informatičkih znanja, kaže, posjeduje samo ono otvaranja društvenih mreža, no to je čar dobre glume - natjerati ljude da vam vjeruju da ste haker.



''Priprema je zapravo bila takva što ima jako puno stručnih riječi koje govorim i morala sam saznati što to uopće znači, ali ustvari dečki koji su slagali scenografiju koji se stvarno bave s tim, oni su složili neke programe i ja sam samo tipkala i to je sve tamo išlo. Bude dosta naporno, treba ponoviti sve te scene deset puta pa onda nešto ne funkcionira a ti si napravio dobar take i moraš ponovno, onda taj take ne bude dobar pa moraš ponovno ili je hladno a ti si u majičici pa se smrzneš a tamo si 12 sati vani stojiš tako da bude naporno al kad si u temperaturi zabavno je i vrijeme proleti'', priča Romina.



Iako je tek prije godinu dana diplomirala na Akademiji, ova mlada dama može se pohvaliti zapaženim ulogama kako u domaćim tako i u inozemnim produkcijama.



''Radila sam na jednom filmu koji se zove ''Infinity pool'', on tek sad izlazi i tamo sam imala priliku raditi s Alexandrom Skarsgardom kojeg obožavam kao glumca, u principu cijelu tu obitelj, tako da mi je to bilo jako vrijedno i uzbudljivo. Skroman je i tamo je cijelo vrijeme bio sa ekipom jeo, pričao sa svima. Baš onako dobar čovjek'', priča Romina.



U glumu je zaplivala ravno iz sporta..



''Bila sam u sinkroniziranom plivanju, atletiku sam trenirala i uvijek mi je bilo to natjecanje, da negdje grizem da idem dalje'', kaže.

No mama je prije velike odluke imala jasan zahtjev.



''Rekla mi je da prvo moram naučit naglaske hrvatske i razgovjetnost i artikulaciju da bih mogla upisati akademiju jer joj je dosta nepismenih glumaca'', priča Romina.



Zato su Rade Šerbedžija i supruga Lenka kao njezini mentori odradili odličan posao.



''Mislim da prva stvar koju sam naučila od Radeta i Lenke je da budeš dobar čovjek jer kad si dobar čovjek sve ostalo će ti nekako ići'', priča Romina.

I dok s njim glumi u predstavi Tko se boji Virginije Wolf, ne bismo se čudili da se Radi pridruži na holivudskom terenu.



''Ja bih voljela preselit se malo jer mislim da sam u nekoj dobi gdje je to sad il nikad, i mislim da će mi biti žao, čisto da vidim kako je živjeti negdje drugdje'', smatra Romina.



Iako zasad cilja na europski teren, ne sumnjamo kako će Rominino ime postati jedno od renomiranih na domaćoj sceni.

