Prljavci priznali za koju su svoju pjesmu unaprijed znali da će biti hit: "To je bilo u kombiju i bili smo mladi bend"

Na splitskom Zvončacu, Prljavo kazalište je održalo još jedan koncert za pamćenje. Pred stotinama obožavatelja, svih generacija, potvrdili su kultni status. Našem Hariju Kočiću otkrili su tajnu dugovječnosti na sceni te priznali kako su, za samo jednu svoju pjesmu, unaprijed znali da će biti hit.

Gotovo pedeset godina na sceni, uspjeh je kojim se rijetki i u svjetskim razmjerima mogu pohvaliti, a Prljavci zvuče jednako dobro kao i u punkerskim počecima benda.



"Ljubav prema glazbi, svijest i činjenica da se bavimo onim čime volimo i da u tome uživamo. Penjati se na pozornicu, svirat za sebe i svoju publiku", tajna je benda koju je otkrio pjevač Mladen Bodalec.



Uz nastupe ih privlači i stvaralački dio posla, bez kojeg bi, poručuju, teško bili sretni.



"Mi smo takvi duhovi, mi volimo radit, kao i svi ljudi, ono što je kreativno. A tko ne voli radit ono što je kreativno? Kad dođeš do nekog doba, onda čekaš unučad i s plastelinom nešto prtljaš po podu valjda", našalio se gitarist i pjevač Jasenko Houra.



Iako bi se, prema bogatoj karijeri, tako možda moglo zaključiti, recept za skladanje hitova, poručuju, ne znaju.



"Ja sam možda jedan put pogodio u životu, možda jedan put. Mislim da je to bilo "Mi plešemo". To je nastalo u kombiju, izašli smo na koncert u Pleternici u Slavoniji i to počeli svirat. Bilo je - mi pijemo, mi pijemo i izašli smo van, bili smo mladi bend i to je publika iste sekunde prihvatila. Ti si osjećao u zraku da je to nekakva pjesma", prisjetio se Jasenko.



"Svako proljeće donese u prve redove ispred pozornice nove cure i dečke. Mi smo imali tu sreću da su pjesme nadišle vrijeme u kojemu su nastajale i naprosto prešle s generacije na generaciju. Za nas ne može bit veća sreća da pjesme koje su nastale davno prije nego su se ta djeca rodila, da su došle do njih i da se one pjevaju", priznao je Mladen.



Glazba koju slušaju se, kažu, mijenjala s vremenom, doduše nekima više, nekima manje.



"Kod Bodaleca se nikad ništa ne promijeni, on je uvijek isti. Mi tu imamo odnos, on je moj jamac za kredit sljedećih sto godina i nema tu nikakvih problema", našalio se Jasenko na Mladenov račun.

"On ima puno više sluha za suvremene, zna tu cijelu scenu repersku, ja to nemam veze. Čujem malu doma te Sheerane, Harry Stylse, ja idem utabanim stazama", dodao je Mladen.



Utabanim stazama prema velikom jubileju nastavlja i njihova nevjerojatna karijera, a oni ne planiraju posustati.



"Još ima dovoljno žara u nama da s jednakom radošću, kao i davnih dana se penjemo i dajemo sve od sebe", zaključio je Mladen.



I upravo ih ta posvećenost publici i glazbi, već pola stoljeća, čini legendarnim herojima ulice.

