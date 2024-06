Rajko Grlić već je 50 godina zaštitno lice Pula film festivala: ''Nekad je Arena bila puno agresivnija...''

Prije točno 50 godina na pulskom filmskom festivala zavrtio je svoj prvi film. Otad je Rajko Grlić postao njegovo zaštitno lice.

''Na to su me i dobili, na to su me i mamili tri mjeseca, jer kad date film nacionalnom festivalu, izbijete si velike festivale. Tako da moji sales agenti nisu bili sretni, dugo nisu bili sretni, ali su pristali na to'', priča Rajko Grlić.

Tako će za nešto više od mjesec dana, filmom Svemu dođe kraj, otvoriti 71. Pula film festival. Za razliku od prije 50 godina, danas više nema tremu prije prikazivanja svojih filmova'', govori Rajko.

''Nekad je arena bila puno agresivnija. Kad joj se prvi film nije dopao, ona je urlala, fućkala, to se nije dalo izdržati. A kad joj se drugi film nije dopao, onda su samo u tišini izašli, ostala je prazna arena'', priča Rajko.

Ovog će ljeta publika u Areni imati priliku pogledati čak 22 filma u natjecateljskom dijelu programa.



''Festival počinje u četvrtak, želimo se otvoriti publici i biti što dostupniji, i s obzirom na radno vrijeme ljudi i ostale obveze da imaju vremena i da mogu doći pogledati naše programe, filmove prikazujemo do 10 ujutro do 2 sata u noći, i vjerujem da je program koji smo napravili zanimljiv za stvarno velik broj ljudi'', govori Danijel Pek.



Danijelov film Čovjek koji nije mogao sutjeti, nagrađen zlatnom palmom, ovog ce ljeta i jeseni obići sve hrvatske festivale na koje će biti pozvan. Recept za povijesni uspjeh je jednostavan.

''Važne su dobre priče i ljudi koji imaju i upornosti i želje i talenta da ih ispričaju. Treba biti malo hrabar, razmišljati veliko i može se'', govori Danijel Pek.

Pomoći im može Make the scene, nova scenaristička radionica i natječaj United Medije, medijske kompanije na liderskoj poziciji kada je produkcija u pitanju. Premijerno će biti održana na najstarijem hrvatskom filmskom festivalu.



''Radionica je namijenjena apsolutno svima koji pišu i mahom se prijavljuju već ostvareni profesionalci. Ljudi misle da je to za mlade talente, to je za ljude svih godina, i dobi, ima naravno početnika, mi tu ne diskreditiramo, jedini kriterij je kvaliteta sadržaja'', govori Nataša Buljan.



Ona je bila takva da je žiri imao doista težak zadatak - odabrati 6 finalista iz jugoistočne Europe, koji ce pod mentorstvom nagrađivanog grčkog scenarista Nicosa Panayotopoulosa proći dva modula kreativne radionice.

''Pobjednika bira stručni žiri u Puli na live pitchingu, 17. srpnja, u žiriju su glumac Bogdan, producent Mogorović i u ime UM-e. Pobjednik osim slave i veselja dobiva značajnu novčanu nagradu od 10 000 eura i priliku za daljnji razvoj tog projekta s UM-om pa i potencijalno produkciju.



A samo dan prije dodjele nagrade Make the scene, bit će održano i prestižno polufinalno ocjenjivanje jedne kategorije za Međunarodnu nagradu Emmy. Treći je to put kako je United Media domaćin prestižne međunarodne nagrade koja ce okupiti brojne uzvanike iz svijeta televizijske i filmske produkcije.

