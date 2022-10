Prerani odlazak Lukasa Nole zavio je glumačku scenu u crno: "Jako je čudan svijet kad takvi ljudi nestanu"

Domaća glumačka scena tuguje, napustio nas je Lukas Nola. U 59. godini, naš proslavljeni redatelj i scenarist podlegao je teškoj bolesti, s kojom se borio posljednjih osam godina. Iako ga je zloćudna bolest nadjačala, pamtit ćemo ga po nepokolebljivoj volji za životom, jednako koliko i po njegovim filmskim uspješnicama.

"Ja uvijek velim da nije samo smijeh legitimna reakcija u Hrvata nego vjerojatno može biti i tuga", govorio je Lukas Nola.

Pogledaj i ovo bili su skladan par Lukas Nola sa suprugom Barbarom držao se za ruke i nakon 28 godina braka, a obožavali su i raditi zajedno!

A ovih dana Hrvati, sasvim legitimno, tuguju i opraštaju se upravo od njega. Ususret blagdanu Svih svetih, napustio nas je Lukas Nola.

"Lukas je jedan od onih tipova, jako je čudan svijet kad takvi ljudi nestanu, znaš. Nekako si uvijek misliš, kao i kod nekih glumaca, oni ne nestanu nikada, oni su uvijek s nama, tako da me ovo baš jako šokiralo", kazao je redatelj Dalibor Matanić.

"Ne znam, teško mi je strašno. Baš sam ga voljela i žao mi je da je kroz toliko boli morao prolaziti. Da smo ga izgubili. A uvijek ću ga držati u srcu", govori glumica Lana Barić.

Nakon duge i teške bolesti s kojom se nepokolebljivo borio posljednjih osam godina, Lukas je bitku izgubio ove subote. Karcinomu grla s kojim se hrabro uhvatio u koštac prije osam godina, kako je i sam volio naglasiti, nije dopustio da mu određuje život.

"Borio se cijelo vrijeme, apsolutno nije patio sam nad sobom nego je radio i dalje, predavao na fakultetu, punim srcem", kaže glumac Goran Grgić.

"Takvog ću ga pamtiti, zato što je imao nevjerojatan, nepokolebljiv duh, i kad je bio bolestan, nikad taj duh nije utihnuo", ističe Barić.

Neutješna su njegova djeca, Jakov i Mara, baš kao i supruga Barbara s kojom je dijelio život gotovo tri desetljeća, a kojoj je posvetio svoju jedinu zbirku pjesama. Lukas i Barbara vješto su plivali kako u onim poslovnim, filmskim, tako i u bračnim vodama. Teški trenuci kroz koje su prolazili zajedno samo su ih još dodatno učvrstili i povezali.

"Sjećam se početaka njihovih, to je bila zaista strastvena, iskrena, ljubav do kraja i moram priznati da je Barbara, znamo se godinama, ali se u svim tim teškoćama pokazala kao heroina, kao netko tko ne odustaje do zadnjeg trena, odnosno do zadnjeg daha", govori Grgić.

"Uvijek si bio nekako doma s njim i sa Barbarom, oni su baš bili jedan divan par, to ja uvijek istaknem da su oni baš jedan od ljepših parova koje ja vidim na našoj sceni. I njihova djeca. A što se tiče Lukasa kao prijatelja, on je uvijek nešto istraživao, nešto kopkao dalje, uvijek su ga morili, kao sve nas neki njegovi demoni, to je uvijek bilo zanimljivo gledati. Tako da falit će to njegovo neko ludilo, njegov iskaz, a najviše čovjek", kaže Matanić.

Iza Lukasa Nole ostaje velika tuga, ali i sedam dovršenih filmova i jedan koji će to uskoro postati. No ovaj dobitnik brojnih nagrada neće ostati zapamćen samo kao redatelj i scenograf, već i kao talentirani umjetnik, prijatelj, otac i suprug.

"Jedan čovjek koji je promišljao život i gledao ga sa svoje strane", ističe Goran Grgić.

"Zato što je bio pravi filmski čovjek, punokrvni redatelj koji stvarno zna svoj zanat i ne boji se ničega. Mi smo strašno lako radili, užasno brzo zato što je bio nevjerojatno spreman", prisjetila se Lana Barić..

"On je uvijek nalazio dobro rješenje, izgubili smo čovjeka koji je mogao još puno toga napraviti u svojoj profesiji, i kao profesor i kao režiser, a izgubili smo takvog jednog jako jako dobrog čovjeka", dodao je Grgić.

"Imao sam, na neki način, osjećaj da ima smisla sve to što sam napravio", kazao je jednom prilikom Lukas Nola.

A i napravio je mnogo. Pamtit ćemo ga ne samo kao uspješnog redatelja i profesora omiljenog među kolegama i studentima, već i kao voljenog supruga i oca iza kojeg, na svakom području kojeg se dotaknuo, ostaje velika praznina.

