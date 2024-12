Što je zapravo Božić? Poznati zagrebački pater otkrio je najvažniju poruku ovog blagdana!

Pater Tvrtko Barun našoj Juliji Bačić Barać otkrio je zašto bi pokloni ukrasi i prepun stol trebali biti sporedni na današnji dan.

S paterom Tvrtko Barun pričao nam je o pravom smislu Božića. Najvažniju božićnu poruku donosi poznati zagrebački isusovac.

''Božić je obitelj, Božić su jaslice i Božić je jedno obilje - zajedništvo, radost i hrana, ali i siromaštvo. Ako se sjetimo jaslica, Sveta Obitelj nije prihvaćena''

''Bilo bi dobro da se sjetimo samog izvora i razloga tog Božića. Bog koji dolazi u naš svijet da odvojim vrijeme za tu molitvu, da zahvalim, da tražim nešto Gospodina i da ga slavim zbog tog dolaska.''

Danas Bog postaje čovjekom, a biti čovjek svaki dan, najvažnija je božićna poruka.

''To je možda poziv svima nama da pripazimo jedni na druge, na onog člana obitelji koji je isključen, s kojima ne razgovaramo, s kojim smo posvađani, u svakoj obitelji to ima, ali to je možda prilika za pomirenje...''

Više poslušajte u prilogu IN magazina.

