Poznati Hrvati otkrili su nam što ih na plaži može izbaciti iz takta: ''Meni je to grozno i to mi jako smeta...''

Ručnik do ručnika, nepoštovanje tuđeg osobnog prostora - neke su stvari koje će mnoge na plaži izbaciti iz takta, pa tako i domaće zvijezde. Što nikako ondje ne toleriraju, što je za njih pravi odmor te kojoj će domaćoj glumici ovo biti najljepše ljeto dosad, u idućim minutama donosi naša Dijana Kardum.

Miris borova i morske soli već se naveliko može osjetiti. Mnogi jedva čekaju spakirati stvari i zaputiti se put juga.



''U ovoj mojoj situaciji meni više ništa nije idealno, ali u svakom slučaju odmor treba znati iskoristiti. Meni je nekad dovoljno da buljim u more, da mi pirka vjetrić i da gledam u valove'', rekla je iskreno Tihana Harapin Zalepugin.

Glumica Katarina Madirazza već zna da će joj ovo ljeto sigurno ostati u sjećanju. Za koji dan će, naime, postati mama malene Mare.



''Još sam u jednom komadu, još evo brojimo stvarno sitno, doslovno par dana, ali ja se super osjećam, tako da sam rekla zašto biti doma, doma nemam mira pa eto'', kaže Katarina.

Zato će se, čim bude u mogućnosti, zaputiti na more.



''Super je što će ona biti jako mala, tako da nećemo ići u špici na sunce nego ćemo ići ili rano ujutro ili kasnije navečer, tako da me to ne brine, ali da poštovat ću sigurno bonton, ako će ona biti cendrava ili nešto ići ćemo u šetnju negdje u šumu, sva sreća Šipan ima puno udaljenih mjesta'', kaže.

A upravo na udaljenim mjestima, daleko od gužve, uz dobro društvo, mnogi zamišljaju svoj savršeni odmor.



''Savršeni odmor kod mene u Tribunju, knjiga, samo ručnik i cijeli dan u nekom hladu, jesti fino nekakvo voće, tu i tamo nešto fino nekakav koktelčić popit i to je to'', kaže Katarina Baban.



''Ljeti nešto što je skroz kontra mog posla, sad kad bih to rekao bi ispalo da čovjek ne uživa u svom poslu što nije istina. Ali idealan godišnji bi mi bilo 2 tjedna, da mi netko negdje daleko stane na mobitel i da ga strga i ne mogu kupit nijedan novi nigdje i da dva tjedna, nema interneta nema društvenih mreža'', objasnio je Saša Lozar.



''Najdraže mi je kad mogu otputovat, maknut se na neku totalno drugu destinaciju i onako da je kombinacija i odmora chilla ali da opet imam neke aktivnosti'', ispričala je Martina Stjepanović.

Odlazak na plažu, kako biste uživali u veselom i opuštajućem danu, mogu ipak pokvariti nekultura i smeće.



''Ne volim natiskane, ono što nitko nema osjećaja za neki privatan prostor, nego doslovno tu je tvoja glava ovdje nečija noga. To je ono što me prvo onako - dajte ljudi malo...'', dodala je Martina.



''Mene živcira da ne mogu sa svojim psićem gdje hoću. Naime, htjela sam otići u Dubrovnik, najbolji hoteli no dog, pa onda negdje oko Šibenika nema psa. Zapravo jedino Istra je otvorena prema kućnim ljubimcima.'', priča Tihana.



''Ja ne volim mjesta gdje ima puno ljudi. Tako da te plaže, kad bih morao dolazit u onu situaciju da prelazim preko nečijeg ručnika ili netko preko mog, to bi me jako uzrujavalo, generalno nisam baš za te neke nakrcane plaže'', otkrio je Ivan Tandarić.



''Ne volim kad netko puši na plaži to mi jako smeta, imam inače dosta izražen njuh i onda imam dojam da osjetim 10-tu osobu tamo iza na ručniku koja zapali cigaru. Meni je to grozno'', priznala je Katarina Baban.

Mnoge će iz takta izbaciti i ručnici koje turisti ostavljaju kako bi rezervirali mjesto za drugi dan.



''Meni to nije cool, to je ono doma vjerojatno kad bi moja mama i baka funkcionirale, ali ja si ne mogu to zamislit jer isto tako netko bude došao poslije tebe pa bude malo pomaknuo tvoj sa strane vrlo lako možeš ući u neku raspravu'', rekao je Ivan Tandarić.

Neki su slatke muke planiranja godišnjeg odmora već odavno riješili. Znaju, naime, što ne žele.

''Nisam od onih koji idu na plažu, koji se cvrče od podneva pa nadalje, ja ti više volim ljeto, onako da imam bazen, da sam negdje u hotelu ili po mogućnosti u nekoj dobroj vili s nekim dobrim društvom i da ništa ne radim, da kuham, da se kupam i uživam'', otkrio nam je Ivica Skoko.



''Dakle tipično muško, spremim se u pet minuta, kao danas, kao sad, spakiram se za putovanje u roku doslovno 15 minuta. Tako da nekako što jednostavnije napraviš taj proces prelaska iz jedne lokacije u drugu bude ti bolje'', otkrio je Ivan Alduk.

Jer ljeto je stvoreno isključivo za uživanje.

