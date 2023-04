U iščekivanju najvažnijeg krćanskog blagdana: Poznati Hrvati otkrivaju kako će provesti Uskrs!

U vazmenom smo trodnevlju, u nedjelju slavimo najvažniji i najstariji kršćanski blagdan - Uskrs. Kako će ovaj veliki dan provesti poznati Hrvati, što će se obvezno naći na uskrsnoj trpezi, ali i koje su njihove metode bojenja jaja, otkrili su Juliji Bačić Barać za In magazin.

Nadu, mir i radost uskrsnuća donosi najveći kršćanski blagdan koji slavimo ove nedjelje. Što im Uskrs znači, pitali smo poznate Hrvate.

"Obitelj na okupu, a i definitivno mir i zahvalnost", zaključila je Domenica.

"Ja oduvijek volim Uskrs najviše od svih blagdana i to mi je najdraži blagdan", priznala je Ljupka Gojić Mikić.

"Uskrs je proslava proljeća, prije svega veliki blagdan uskrsnuće Isusa Krista, veliko veselje, velika radost. Sjećam se kad su klinci bili mali bojanja jaja i svega tog tradicionalno kako ide, i obilježavam ga obiteljski", dodala je Sanja Doležal.

U krugu obitelji i s mnogo dobre hrane, takav je većini plan za Uskrs.

"Cijela obitelj dolazi kod mene za Uskrs na doručak. Kolača ima uvijek, sad ne znam dolaze li zbog kolača ili ovog što ja kuham", našalila se Ljupka.

"Ja toliko volim skuhati i stalno sam u kuhinji, ali kad dođu blagdani kad dođem doma ima toliko ljudi koji kuhaju, da ja jednostavno ne mogu doći na red", priznala je Domenica.

A na uskrsnoj trpezi obvezno mora biti:

"Pinca, bez pince, šunke, mladog luka, rotkvice nema Uskrsa", smatra Sanja.

"Najedem se hrena da za godinu dana sve pročistim dišne puteve naravno jaja, šunka kuhana i hren to mora biti", izjavio je Sandi.

"Meni je Uskrs ujutro - taj doručak kuhana jaja, šunka, hren, volim raditi salate u zadnje vrijeme sa šparogama po receptu svoje prijateljice Barbare", ispričala je Ljupka.

Čije će jaje izdržati najviše udaraca - i to je veliko pitanje na uskrsnom doručku.

"Uvijek najveća borba tko će pobijediti, tko će izdržati, a da se ne polomi, mislim da sam jedne godine bila pobjednica", prisjetila se Domenica.

"Bez tucanja jaja mislim da nikad nije prošao Uskrs", izjavio je Matija Cvek.

Ne može ovaj blagdan proći bez šarenih pisanica i svatko ima neku svoju provjerenu metodu kako ih učiniti što ljepšima.

"Rade se pisanice na subotu, to je tradicija već i to na starinski. Baka moja je gulila ljuske od luka i to se kuhalo, a u čarapu su se stavljale biljke koje bi se ubrale u vrtu oko kuće i to se stavi u čarapu i drži u luku i ja tako radim i danas", otkrila je Zrinka Cvitešić.

"Ja sam možda dosta djetinjasta u tom smislu. Volim farbati jaja, to sve izvesti kako su mene moji roditelji pripremali i što sam voljela kao dijete. A volim i sad, valjda sam i sad jedno veliko dijete, a sad ću imati razlog da to pripremim za mog unuka", zaključila je Zdenka Kovačiček.

Ipak, najvažnije od svega je da se tog dana okupi cijela obitelj.

"Baka je ta koja uvijek preuzima na sebe odgovornost da nas okupi sve", izjavila je Domenica.

"Obavezno je cijela obitelj na ručku, ako je lijepo vrijem onda smo na Mrežnici, ako ne u Zagrebu svi skupa tucamo se jajima, bojanim jajima", otkrila je Sanja.

U zajedništvu i ljubavi neka nam svima prođe ovaj veliki blagdan!

