Omiljena domaća glumica pogovorila o partneru s kojim se rijetko pokazuje: ''Ne slavimo ni jednu godišnjicu, ne planiramo se ni ženiti, nekako drugačije gledamo na sve te stvari''

Postoji li savršen trenutak za ljubav – jedno je od pitanja kojim se, među ostalim, bavi novi kazališni komad Katarine Baban. Godina je tek počela, a ona već ima razrađen raspored što predstava, što nove dizajnerske kolekcije, ali i putovanja. No ne i vlastita vjenčanja. Zašto, otkrila je našoj ekipi In magazina.

Prošla je godina, za glumicu i dizajnericu Katarinu Baban, bila za pamćenje, a takva će joj, vjeruje, biti i ova. Dok aktualna kolekcija osvaja svojom zimskom elegancijom, Katarina poziva i na održivost:

''Našim brendom zapravo potičemo žene da te haljine čak i ako su svečanije da ih iznova nose, često je problem kad je svečani program u pitanju da cure kažu nosila sam tu haljinu na jednu svadbu pa mi je sad glupo nositi. Uvijek ih potaknemo dođi kasnije kod nas da ti ju prekrojimo, skratimo, da nešto napravimo da se može opet nositi'', priča Katarina Baban.

A kroje se i ideje i planovi za nadolazeću, topliju sezonu:

''Riječ je o duo drami koja se radi o odnosu liječnik i pacijentica, i pokazuje period o nekakvih 15 godina. Između njih se stvori jedan jako lijepi odnos i zapravo po meni ono što čita iz svega toga je da je za neke odnose stvar samo pitanje tajminga. Kad su se dogodili ili nisu dogodili'', priča Katarina.

Na glumačkom planu, prva premijera bit će već ove subote. U kazališnom komadu ''Iza paravana'' s Vladimirom Posavcem Tušekom propitkuje ne samo životna i zdravstvena pitanja, nego i ljubavna.

O savršenom tajmingu, odnosno trenutku za ljubav, bolje svjedoči iz vlastita iskustva. Svojeg Igora poznaje od tinejdžerskih dana. Bili su srednjoškolska ljubav, pa su se razišli, a onda opet spojili godinama kasnije.

''Zadnjih, sad ne znam koliko godina, smo se uhvatili u koštac i pronašli taj naš savršen tajmning, mi smo jedno uz drugo odrasli jer smo se upoznali kao klinci. Interesantno je u našem slučaju kolika se paleta situacija dogodila i koliko smo napredovali jedno i drugo'', priča Katarina.

Iako su, kaže, Katarina, potpuno različiti, u tome je čar njihova odnosa. Dodajmo tomu mnogo ljubavi, podrške i razumijevanja, i mačka Mjaumiksa, i ljepše ne može biti!

''Super je jer je on jako smirena osoba za razliku od mene koja sam vrludava na sve strane. Vjerujem da sam u vezi s nekim tko jednako toliko puno putuje, ne znam teško da bi to funkcioniralo. Ne slavimo ni jednu godišnjicu, ne planiramo se ni ženiti, nekako drugačije gladmo na sve te stvari'', kaže Katarina.

Tako ove godine, a čini se ni neke nadolazeće, slavonsku svadbu ovo dvoje Slavonaca neće režirati:

''Ne vidim se, nikad se nisam vidjela u vjenčanici da netko dolazi po mene, još to kod nas u Slavoniji traje, kreće od 6 i potraje do sutradan. Pa dok skupiš mladu, dok ovo, dok ono, sto i jedna obijač koji je meni i kad sam bila dijete bio – čemu ovo, tako da ne'', kaže Katarina.

Raspored će biti prožet glumom, dizajnom, putovanjima, ali i koncertom Taylor Swift, koju obožava:

''Imamo, to je nešto čemo se jako veselim, to je u osmom mjesecu, a sad početkom drugog idem kod najbolje frendice u Amsterdam na tjedan dana, to je nešto što me jako jako veseli, a poslije vidjet ćemo, jošl planiram poutovanja, laganini, opušteno'', priča Katarina.

