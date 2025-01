Posjetili smo ženu koja je zamijenila bolesnu pjevačicu Magazina i postala hit: ''Meni je to bilo ostvarenje sna!''

Kad je prije nekoliko dana pjevačici Magazina pozlilo na koncertu te je otišla s pozornice, anonimna djevojka iz publike popela se na stage i zapjevala umjesto nje. Baš o toj djevojci mediji su se ovih dana raspisali, a naša Julija Bačić Barać istražila je tko je ona. Posjetili smo je u školi, gdje radi kao učiteljica. I njezini prvašići oduševljeni su što im je učiteljica postala poznata.

Ovo je djevojka koja je došla na koncert omiljene grupe, a kad je pjevačici Loreni Bućan pozlilo te je otišla s pozornice, spontano je odlučila zapjevati umjesto nje.

''Pretpostavila sam da se ona neće vratiti neko vrijeme. Ljudi su već počeli komentirati di je, što je, taj dan je stvarno bilo hladno tu u Zagorju i počeli su pjesmu Minut srca tvog koja je meni jako draga i osjetila sam priliku da ostvarim želju i zapjevam s Magazinom.''

I tako je anonimna učiteljica Helena Galovac iz Konjščine postala poznata.

''Zatrpani su mi bili inboxi na mrežama, ali nije mi se nešto život promijenio drastično.''

''U tom trenutku to je bilo meni ostvarenje sna ne zbog nekakve pozornosti ili želje za pokazivanjem ili 5 minuta slave kako neki to već prezentiraju, meni je 5 minuta slave svaki dan s mojim učenicima, to je meni 5 minuta slave svaki dan.''

Odluku da se popne na pozornicu, donijela je, kaže, u sekundi.

''Bilo mi je onako bi ne bi, bi ne bi, ali samo mi je došla misao da ću sutra požaliti ako to ne napravim, nije bilo nikakvih zaštitara niti ograde jer malo je to mjesto i otišla sam do basista i pitala smijem li otpjevati pjesmu i on je rekao mikrofon je tvoj i na kraju jee sve završilo jako dobro.''

I nije otpjevala samo jednu nego čak 4 pjesme.

''Nakon prve pjesme sam se naklonila i zahvalila sam grupi Magazin i krenula dolje i onda mi je basist rekao ne ideš ti nigdje i počeli su Rano ranije to je isto pjesma koju znam.''

Kad su se o njoj raspisali mediji, i njezini prvašići bili su ponosni. 6 godina pjeva u bendu Rusty groove. Uz to često zapjeva i u crkvi na vjenčanjima.

''Duhovna glazba je baš posebna, a pjevati u crkvi je posebna akustika to je jedan poseban, baš ispunjujuć osjećaj.''

Pjevala je i s Danijelom Martinović, a zanimljivo je i da ova Zagorka navija za splitske Bile.

''Tata je moj hajdukovac, Zagorac ali hajdukovac i nekako sam uz njega pratila tu atmosferu na Poljudu to me uvijek oduševljavalo i gledala sam taj stadion, te ljude, navijače i uz njega sam postala vjerni pratitelj, član kluba.''

Nakon koncerta u Mariji Bistrici, ekipa iz Magazina nije joj se javila, ali osjećaj da zapjeva s omiljenom grupom nikad neće zaboraviti.

''Nisu mi se javili nisam ni očekivala, nisam ni ovu medijsku buku očekivala, ispalo je to simpatično, oni su mi se na koncertu zahvalili, javno em pohvalili i meni je to bilo sasvim dovoljno.''

